CHP İzmir ilçe adaylarını belirledi
CHP MYK’den geçen İzmir ilçe adayları da belli oldu. İsmi büyükşehir için anılan Filiz Ceritoğlu Sengel’in Selçuk’ta yeniden aday gösterileceği öğrenilirken CHP’nin Karşıyaka adayı ise 2018’de İYİ Parti’den Milletvekili Adayı olan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal oldu
Mustafa BİLDİRCİN
Cemil Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için PM’ye önerilmesi yönünde karar alınan MYK’den geçen İzmir ilçeleri de belli oldu. İsmi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Filiz Ceritoğlu Sengel’in Efes Selçuk Belediyesi için tekrar aday gösterileceği öğrenildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’nin ise Çeşme’den aday gösterileceği bildirildi.
CHP’nin İzmir Karşıyaka adayı ise Behice Yıldız İşçimenler Ünsal oldu. CHP’nin Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu, Buca’da ise Görkem Duman’ı aday göstereceği belirtildi.
BirGün’ün ulaştığı İzmir ilçeleri listesinde yer alan adaylar şöyle sıralandı:
Aliağa: Çağatay Güç
Beydağ: Şakir Başaran – Beydağ
Foça: Saniye Bora Fıçı
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Menderes: İlkay Çiçek
Menemen: Deniz Karakurt
Balçova: Onur Yiğit
Bayraklı: İrfan Önal
Bayındır: Davut Akarsu
Bornova: Ömer Eşki
Dikili: Adil Kırgöz
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Kınık: Sema Bodur
Seferihisar: İsmail Yetişkin
Narlıdere: Erman Uzun
Ödemiş: Mustafa Turan
Urla: Selçuk Balkan
Bergama: Tanju Çelik