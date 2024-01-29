CHP İzmir ilçe adaylarını belirledi

CHP MYK’den geçen İzmir ilçe adayları da belli oldu. İsmi büyükşehir için anılan Filiz Ceritoğlu Sengel’in Selçuk’ta yeniden aday gösterileceği öğrenilirken CHP’nin Karşıyaka adayı ise 2018’de İYİ Parti’den Milletvekili Adayı olan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal oldu

Mustafa BİLDİRCİN

Cemil Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için PM’ye önerilmesi yönünde karar alınan MYK’den geçen İzmir ilçeleri de belli oldu. İsmi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Filiz Ceritoğlu Sengel’in Efes Selçuk Belediyesi için tekrar aday gösterileceği öğrenildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’nin ise Çeşme’den aday gösterileceği bildirildi.

CHP’nin İzmir Karşıyaka adayı ise Behice Yıldız İşçimenler Ünsal oldu. CHP’nin Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu, Buca’da ise Görkem Duman’ı aday göstereceği belirtildi.



BirGün’ün ulaştığı İzmir ilçeleri listesinde yer alan adaylar şöyle sıralandı:



Aliağa: Çağatay Güç

Beydağ: Şakir Başaran – Beydağ

Foça: Saniye Bora Fıçı

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Balçova: Onur Yiğit

Bayraklı: İrfan Önal

Bayındır: Davut Akarsu

Bornova: Ömer Eşki

Dikili: Adil Kırgöz

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Kınık: Sema Bodur

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Urla: Selçuk Balkan

Bergama: Tanju Çelik