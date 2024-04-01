CHP, İzmir’i sildi süpürdü

AKP’nin yıllardır İzmir’i yönetme hayali yine suya düştü. Belediye sayısını artıran CHP, büyükşehrin yanı sıra 28 ilçede yarışı kazandı. CHP’nin adayları, AKP yönetiminde olan Bergama, Kiraz, Kınık ilçelerinde kesin olmayan sonuçlara göre ipi göğüslemeyi başardı.

BirGün / EGE

Ülkenin üçüncü büyük kenti İzmir’de yerel seçim sonuçlarında sürpriz yaşanmadı. 31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AKP’nin elinde olan belediyeler bile CHP’ye geçti. 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir ve 24 ilçeyi CHP kazanmıştı, 4 ilçeyi AKP, 1 ilçeyi İyi Parti ve 1 ilçeyi MHP almıştı. CHP bu seçimde belediye sayısını büyükşehir ile beraber 28’e çıkardı. AKP sadece Menemen Belediyesi’nde seçimi kazanırken, MHP ise Aliağa’da sadece seçimi kazandı. AKP’nin elinde olan Bergama, Kiraz, Kınık ve Beydağ’ı CHP’ye kaybetti. 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin ittifak yaptığı İYİ Parti’ye bıraktığı Tire’yi ise tekrar kazandı.

Mayıs seçimlerinin ardından, rotasını değiştiren ve iktidardan çok muhalefete yaptığı eleştirilerle kendine yol arayan İYİ Parti’de çöküş İzmir’de de devam etti. Son dönemde seçmenle bağı iyice kopan ve parti içi tartışmalara boğulan İYİ Parti’deki bu düşüş seçim sonuçlarına da yansıdı. Partinin adayını ilk açıkladığı kent olan İzmir’de hatırı sayılı bir oy alacağı ileri sürülen büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Özlale, seçimde adeta hüsrana uğradı.

2 İLÇEDE BAĞIMSIZ ADAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

İzmir’de Efes Selçuk ve Dikili’de bağımsız adaylar dikkat çekti. Dikili’de Kemal Doyuran, Efes Selçuk’ta ise Hüseyin Vefa Ülgür seçimlerde son ana kadar yarıştı. Ancak seçmenin son tercihi CHP’li adaylar oldu.

AKP’NİN TEK KAZANDIĞI İLÇE MENEMEN

2019 yerel seçimlerinde Menemen’i yüzde 53’lük oy oranı ile kazanan CHP, dün gerçekleşen yerel seçimlerde ilçeyi AKP’ye kaptırdı. Eski CHP’li belediye başkanı Serdar Aksoy’un, “zimmet ve irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından ilçe yönetimine kayyum atanmıştı. Aksoy’un kentteki olumsuz etkisinin yansıması ise bu seçimleri etkiledi. AKP’li aday Aydın Pehlivan Menemen’in yeni belediye başkanı oldu.

KENTİN HER YANINI DEĞİŞİM RÜZGÂRI SARDI

CHP, yerel seçimlerde Büyükşehir ve 26 ilçede belediye başkan adaylarını değişti. Kentte Dikili, Seferihisar, Efes Selçuk ve Karaburun belediye başkanlarını tekrar aday gösterildi. Bu değişim süreci sancılı geçse seçime yaklaşırken sorunlar çözüldü. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarının ardından rakibi AKP’li aday Hamza Dağ’a fark attığını açıkladı.

Tugay şu ifadelere yer verdi: “En yakın rakibimiz AKP’nin adayına hatırı sayılır bir fark atarak seçimi kazandık. Bundan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şu anda kesin olmayan sonuçlara göre de birçok ilçeyi de CHP’ye katmayı başardık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca pek çok yeni ilçe CHP'li belediyeler tarafından yönetilecek. Bu da bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Hem İzmir'de hem de aldığımız tüm ilçelerde, fark yaratacağımız belediyecilik hizmetlerini halkımıza sunacağız. Bize olan güvenlerini artıracağız. Gelecek bir genel seçimde iktidarı kazanacağımıza inanıyoruz. Hedefimizin ilk adımını gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İstediğimiz şey sadece önce gençlerimizin, çocuklarımızın bu ülkede gelecekler kurabileceklerine dair umutlarını kaybetmemeleri. Sonra kendisini sahipsiz hisseden, emeklilerimizin, hastalarımızın bizim güvencemizin altında olmalarını bilmelerini isteriz.

Konuşmasının ardından gazetecilerin, “AKP’nin İzmir İl Başkalığına konuşma için saat 17.00’de balkon kurulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Tugay, “İzmir’in balkonları güzeldir. Balkonlarda biz çay içeriz. Çay içmelerini tavsiye ediyorum kendilerine, hava da güzel” yanıtını verdi.