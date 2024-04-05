CHP Kars İl Başkanı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması: Sonucu doğrudan etkiledi

CHP Kars İl Başkanı Onur Ulutaşdemir, 'taşımalı seçmenlerin' kentteki seçim sonucunu doğrudan etkilediğini ve seçimlerin meşru olmadığını söyledi.

CHP Kars İl Başkanı Onur Ulutaşdemir, yerel seçim sonuçlarında 'taşımalı seçmenlerin' doğrudan etkili olduğunu söyledi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre yapılan bütün itirazların reddedildiğini vurgulayan Ulutaşdemir, halk iradesine ipotek konulduğunu ve seçimlerin meşru olmadığını dile getirdi.

Ulutaşdemir, farklı illerden Kars'a 'seçmen' olarak taşınan kamu görevlilerinin seçim sonuçlarını nasıl etkilediğini şöyle anlattı:

'KIŞ TATBİKATI'

“İki adreste 3 bin 501 kişi tespit ettik. Bunların T.C kimlik numaralarından tutalım ad ve soyadlarına kadar sıralı bir şekilde önce İlçe Seçim Kurulu’na ardından İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunduk. Bir sonuç çıkmayınca parti merkezimiz Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu. Daha sonra konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı ile bir görüşme yapıldı. Yapılan tüm itiraz ve görüşmelerde bunlar kabul edilmedi. Gerekçelerinde görevli askerlerin ‘kış tatbikatı’ olarak gösterildi.”

Daha sonra da 4 bin 180 taşımalı seçmen tespit ettiklerini ifade eden Ulutaşdemir, “Bu sayı bir büyükşehir için bir şey ifade etmiyor olabilir ancak Kars'te mevcut kullanılan 44 bin seçmenin kullandığı oyun yüzde 10’nunu oluşturuyor. Bir önceki seçimde HDP yüzde 26, MHP yüzde 24, CHP yüzde 22 oy almıştı. Aradaki farka bakıldığında yüzde 2’lik bir fark var. Şu an bakıldığında yüzde 11 gibi bir taşımalı seçmen var. Bu direkt seçim sonuçlarını etkileyen bir durumdur” diye konuştu.