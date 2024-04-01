‘Taşımalı seçmenler’ DEM Parti’ye hangi belediyeleri kaybettirdi?
DEM Parti’nin seçim süreci boyunca gündeme getirdiği ‘taşımalı’ seçmenlerin etkisi dikkat çekti. DEM Parti’nin birinci çıktığı kentlerde ‘taşımalı seçmenler’in etkisiyle 12 il veya ilçeyi AKP ile MHP aldı. DEM Parti, bu belediyeler için itiraz başvurusu yapacak.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), dün yaptığı açıklamayla Kürt illerinde 31 merkezde 46 bin 901 taşımalı seçmen tespit ettiklerini duyurmuştu. DEM Parti, taşımalı asker ve polislerin, dün Şırnak, Siirt, Kars, Ağrı ve Iğdır’da toplu bir şekilde sandığa giderken görüntüleyerek tepki göstermişti. Bu duruma tepki gösterenlerden DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, “Yozgat’tan, Çorum’dan farklı yerlerden, hatta Rusya’dan insanları buraya taşıyarak adeta halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar” demişti. Cumhurbaşkanlığına bağ İletişim Merkezi ise, bunların doğru olmadığını savunmuştu.
‘Taşımalı seçmenler’in oy kullandığı bu yerlerin çoğunu yine DEM Parti kazanmış olsa da resmi olmayan sonuçlara göre 12 il ve ilçede AKP veya MHP birinci çıktı. DEM Parti, buralarda seçim sonuçlarına itiraz edecek.
Mezopotamya Ajansı, DEM Parti’den aldığı verilerle AKP veya MHP’nin birinci çıktığı yerlerde farkı ve taşımalı seçmen sayısını derledi.
Buna göre o yerler şöyle:
BATMAN/GERCÜŞ
AKP: Bin 360
DEM Parti: 1306
Fark: 54
Taşınan seçmen: 274
DİYARBAKIR/EĞİL
AKP: 4 bin 589
DEM Parti: 4 bin 372
Fark: 217
Taşınan seçmen: 1129
DİYARBAKIR/HAZRO
AKP: 4 bin 83
DEM Parti: 3 bin 712
Fark: 371
Taşınan seçmen: 797
HAKKARİ/ÇUKURCA
AKP: Bin 506
DEM Parti: 1404
MHP: 883
Zafer Partisi: 405
CHP: 379
Fark: 102
Taşınan seçmen: 3 bin 235
HAKKARİ/GEVER/ESENDERE BELDESİ
AKP: Bin 22
DEM Parti: 531
Fark: 491
Taşınan seçmen: 953
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ
AKP: 4 bin 64
DEM Parti: 3 bin 739
Fark: 325
Taşınan seçmen: 1886
KARS
MHP:16 bin 384
DEM Parti: 13 bin 120
Fark: 3 bin 264
Taşınan seçmen: 3 bin 842
MARDİN/SAVUR
AKP: 6 bin 15
DEM Parti: 5 bin 248
Fark: 767
Taşınan seçmen: 978
SİİRT/ERUH
AKP: 2 bin 857
DEM Parti: 2 bin 125
Fark: 732
Taşınan seçmen: 1071
ŞIRNAK
AKP: 18 bin 33
DEM Parti: 15 bin 553
Fark: 2 bin 480
Taşınan seçmen: 6 bin 541
ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP
AKP: 2 bin 169
DEM Parti: Bin 215
Fark: 954
Taşınan seçmen: 828
ŞIRNAK/ULUDERE
AKP: 2 bin 681
DEM Parti: 2 bin 575
Fark: 106
Taşınan seçmen: 1409