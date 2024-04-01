‘Taşımalı seçmenler’ DEM Parti’ye hangi belediyeleri kaybettirdi?

DEM Parti’nin seçim süreci boyunca gündeme getirdiği ‘taşımalı’ seçmenlerin etkisi dikkat çekti. DEM Parti’nin birinci çıktığı kentlerde ‘taşımalı seçmenler’in etkisiyle 12 il veya ilçeyi AKP ile MHP aldı. DEM Parti, bu belediyeler için itiraz başvurusu yapacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), dün yaptığı açıklamayla Kürt illerinde 31 merkezde 46 bin 901 taşımalı seçmen tespit ettiklerini duyurmuştu. DEM Parti, taşımalı asker ve polislerin, dün Şırnak, Siirt, Kars, Ağrı ve Iğdır’da toplu bir şekilde sandığa giderken görüntüleyerek tepki göstermişti. Bu duruma tepki gösterenlerden DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, “Yozgat’tan, Çorum’dan farklı yerlerden, hatta Rusya’dan insanları buraya taşıyarak adeta halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar” demişti. Cumhurbaşkanlığına bağ İletişim Merkezi ise, bunların doğru olmadığını savunmuştu.

‘Taşımalı seçmenler’in oy kullandığı bu yerlerin çoğunu yine DEM Parti kazanmış olsa da resmi olmayan sonuçlara göre 12 il ve ilçede AKP veya MHP birinci çıktı. DEM Parti, buralarda seçim sonuçlarına itiraz edecek.

Mezopotamya Ajansı, DEM Parti’den aldığı verilerle AKP veya MHP’nin birinci çıktığı yerlerde farkı ve taşımalı seçmen sayısını derledi.

Buna göre o yerler şöyle:

BATMAN/GERCÜŞ

AKP: Bin 360

DEM Parti: 1306

Fark: 54

Taşınan seçmen: 274

DİYARBAKIR/EĞİL

AKP: 4 bin 589

DEM Parti: 4 bin 372

Fark: 217

Taşınan seçmen: 1129

DİYARBAKIR/HAZRO

AKP: 4 bin 83

DEM Parti: 3 bin 712

Fark: 371

Taşınan seçmen: 797

HAKKARİ/ÇUKURCA

AKP: Bin 506

DEM Parti: 1404

MHP: 883

Zafer Partisi: 405

CHP: 379

Fark: 102

Taşınan seçmen: 3 bin 235

HAKKARİ/GEVER/ESENDERE BELDESİ

AKP: Bin 22

DEM Parti: 531

Fark: 491

Taşınan seçmen: 953

HAKKARİ/ŞEMDİNLİ

AKP: 4 bin 64

DEM Parti: 3 bin 739

Fark: 325

Taşınan seçmen: 1886

KARS

MHP:16 bin 384

DEM Parti: 13 bin 120

Fark: 3 bin 264

Taşınan seçmen: 3 bin 842

MARDİN/SAVUR

AKP: 6 bin 15

DEM Parti: 5 bin 248

Fark: 767

Taşınan seçmen: 978

SİİRT/ERUH

AKP: 2 bin 857

DEM Parti: 2 bin 125

Fark: 732

Taşınan seçmen: 1071

ŞIRNAK

AKP: 18 bin 33

DEM Parti: 15 bin 553

Fark: 2 bin 480

Taşınan seçmen: 6 bin 541

ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP

AKP: 2 bin 169

DEM Parti: Bin 215

Fark: 954

Taşınan seçmen: 828

ŞIRNAK/ULUDERE

AKP: 2 bin 681

DEM Parti: 2 bin 575

Fark: 106

Taşınan seçmen: 1409