DEM Parti: 31 merkezde 46 bin 901 seçmen kaydırıldı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 merkezde 46 bin 901 seçmenin kaydırıldığını açıkladı. Elindeki verileri kamuoyuyla paylaşan Doğan, bütün muhalefet tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti, kendilerinin güçlü olduğu yerlerde başta asker ve polis olmak üzere kamu görevlilerinin toplu şekilde taşınarak oy kullandırtılmasıyla ilgili edindikleri verileri paylaştı.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 merkezde 46 bin 901 seçmen kaydırıldığını söyledi. "Taşımalı seçmen irade gaspıdır, sandık darbesidir" diyen Doğan, paylaştığı verilerle şunları dile getirdi:

"Ağrı Merkez 4168, Ağrı Taşlıçay 204, Batman Hasankeyf 280, Batman Gercüş 274, Bingöl Adaklı 99, Bitlis Merkez 51, Bitlis Tatvan 726, Dersim Mazgirt Akpazar 127, Diyarbakır Eğil 1129, Diyarbakır Hazro 797, Diyarbakır Kulp 1929, Elazığ Karakoçan 519, Erzurum Karaçoban 312, Hakkari Çukurca 3235, Hakkari Derecik 1979, Hakkari Yüksekova, Esendere 953, Hakkari Şemdinli 1886, Iğdır Merkez 4382, Kars Merkez 3842, Mardin Dargeçit 570, Mardin Savur 978, Mersin Akdeniz 460, Muş Malazgirt 609, Siirt Eruh 1071, Siirt Kurtalan 688, Siirt Pervari 33, Siirt Merkez 6328, Şırnak Beytüşşebap 828, Şırnak Güçlükonak 494, Şırnak Merkez 6541, Şırnak Uludere 1409 toplam kaydırılan seçmen sayısı 31 Merkezde tespit edebildiğimiz 46 bin 901."



"MUHALEFET PARTİLERİ SESİNİ YÜKSELTMELİ"



Bu duruma bütüm muhalefet partilerinin tepki göstermesi gerektiğini belirten Doğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Blok oy kullanmak zorunda bırakılıyor insanlar. Ya da önceden hazırlanan pusulalarla blok oylar kullanılan bölgeler var. Burada DEM Parti olarak tüm muhalefet partilerine sesleniyoruz. Bu anti demokratik uygulamaya, darbe girişimine, irade gaspına karşı sizler de ses çıkarmalı, hayır demelisiniz. Buna karşı mücadelede ortaklaşmalısınız. Bakın bugün yapılan seçimlerde seçmen kaydırılan 31 bölge var."