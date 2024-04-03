CHP, Kızılcahamam'da seçim sonuçlarına itiraz etti: "Hatalar tespit ettik"

CHP, küçük bir oy farkıyla kaybettiği Kızılcahamam'da seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Tespit ettiğimiz hatalar için itirazlarımızı yaptık" diyerek sürecin takip edildiğini belirtti.

HABER MERKEZİ

Türkiye 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Bazı il ve ilçelerde usulsüzlük ya da hata yapıldığına ilişkin iddialar sonrasında ise partiler sonuçlara itiraz etmeye başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de, küçük bir oy farkı ile kaybettiği Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, oy sayımında hata tespit edildiğini belirterek seçim sonucuna itiraz etti.

Yapılan itirazla ilgili açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, sürecin takip edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ankara Kızılcahamam ilçemizde küçük bir oy farkı ile geride gözüküyoruz. Tespit ettiğimiz hatalar için itirazlarımızı yaptık. Haydi Kızılcahamam 17. ilçe belediye başkanlığını bekliyoruz. Yanındayız , takip ediyoruz."

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin Kızılcahamam adayı Süleyman Acar, seçimde yüzde 44.59 oranında oy aldı. CHP'nin adayı Coşkun Ünal ise seçimi 42.21 oy oranıyla bitirdi.