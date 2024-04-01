CHP, Konya'da 4 belediyeyi AKP'den aldı
Yerel seçim sonuçları şekil almaya başlarken kesin olmayan sonuçlara göre AKP Konya’da dört ilçeyi CHP’ye karşı kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tarihi bir başarıyı elde etti. İlk sonuçlara göre bazı belediyeler AKP'den CHP'ye geçti.
Seçim sonuçlarına yönelik veriler gelmeye devam ederken AKP kalesi Konya’da Akşehir, Seydişehir, Ereğli ve Cihanbeyli ilçelerini CHP’ye karşı kaybetti.
AKŞEHİR
CHP A.Nuri Köksal % 42.62
AKP Yusuf Kahraman % 31.63
CİHANBEYLİ
CHP Fırat Kızılkaya % 47.44
AKP Mehmet Kale % 38.17
EREĞLİ
CHP Ümit Akpınar % 42.64
MHP Hüseyin Orpukçu % 33.34
SEYDİŞEHİR
CHP Hasan Ustaoğlu % 34.43
AKP Abdulmuttalip Demirel % 30.51
2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Konya Akşehir’de 2019 yılında AKP’li Salih Akkaya, Cihanbeyli’de AKP’li Mehmet Kale, Ereğli’de Bağımsız Hüseyin Oprukçu, Seydişehir’de AKP’li Mehmet Tutal kazanmıştır.