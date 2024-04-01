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CHP, Konya'da 4 belediyeyi AKP'den aldı

Yerel seçim sonuçları şekil almaya başlarken kesin olmayan sonuçlara göre AKP Konya’da dört ilçeyi CHP’ye karşı kaybetti.

Siyaset
  • 01.04.2024 01:27
  • Giriş: 01.04.2024 01:27
  • Güncelleme: 01.04.2024 01:36
CHP, Konya'da 4 belediyeyi AKP'den aldı
AA

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tarihi bir başarıyı elde etti. İlk sonuçlara göre bazı belediyeler AKP'den CHP'ye geçti.

Seçim sonuçlarına yönelik veriler gelmeye devam ederken AKP kalesi Konya’da Akşehir, Seydişehir, Ereğli ve Cihanbeyli ilçelerini CHP’ye karşı kaybetti.

AKŞEHİR

CHP A.Nuri Köksal % 42.62

AKP Yusuf Kahraman % 31.63

CİHANBEYLİ

CHP Fırat Kızılkaya % 47.44

AKP Mehmet Kale % 38.17

EREĞLİ

CHP Ümit Akpınar % 42.64

MHP Hüseyin Orpukçu % 33.34

SEYDİŞEHİR

CHP Hasan Ustaoğlu % 34.43

AKP Abdulmuttalip Demirel % 30.51

2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Konya Akşehir’de 2019 yılında AKP’li Salih Akkaya, Cihanbeyli’de AKP’li Mehmet Kale, Ereğli’de Bağımsız Hüseyin Oprukçu, Seydişehir’de AKP’li Mehmet Tutal kazanmıştır.

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