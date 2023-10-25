CHP'li Ahmet Akın: AKP tipi müjde yine zamma dönüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında zam yapılmayacağını müjde olarak sunduğu karayol ve köprülere yıl bitmeden zam yapılmasının “AKP tipi müjdenin” bir örneği olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, karayol ve köprülere yıl bitmeden zam yapılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akın, “İktidar; Cumhuriyetimizin 100. yılında milyonlarca emeklilerimize, vatandaşlarımıza zam üstüne zammı reva görüyor. Seçim öncesi ‘müjde’ diye duyurdukları yıl içinde zam yapılmayacağı sözünü bile tutmayan iktidar asıl zam fırtınasını yeni yılla birlikte başlatacak” açıklamasını yaptı.

2023 yılı boyunca hiç zam yapılmayacağı sözü verilmesine karşın iktidarın yurttaşları yine kandırdığına işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

‘AK PARTİ MÜJDESİ YİNE ZAMMA DÖNÜŞTÜ’

“Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılı içerisinde seçimden önce vatandaşlara pek çok vaatte bulunan iktidar, seçimin ardından zam üstüne zammı vatandaşlarımıza reva görüyor. 2023 yılının başında köprü ve otoyollara yıl içinde hiç zam yapılmayacağını müjde olarak sunan iktidarın müjdesi yine zamlara neden oldu. 2023 yılı henüz bitmeden köprü ve otoyollara bugünden itibaren yüzde 50 ile yüzde 76 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

‘ASIL ZAM FURYASI YENİ YILDA BAŞLAYACAK’

AK Parti iktidarı ya farklı bir takvim kullanıyor ya da çok açık bir şekilde vatandaşlarımızı kandırıyor. Yıl bitmeden zam yapılmayacağı vaadine karşın zam yapılmasının gerekçesi AK Parti iktidarının ekonomide yarattığı derin krizin faturasını vatandaşa kesmeye devam etmesinden başka bir şey değil. Seçimden önce ekonomide toz pembe tablo algısıyla vatandaşlarımızı kandıran iktidar, asıl zam furyasına yeni yılla birlikte başlayacak.

‘EMEKLİYİ OYALAYAN İKTİDAR ZAMMI IŞIK HIZIYLA YAPIYOR’

CHP’li Akın, AK Parti iktidarının emekli vatandaşlara verdiği sözlere karşın emeklilerin bugün açlık sınırı olan tutarının neredeyse yarısıyla hayat mücadelesi verdiğine dikkat çekti. İktidarın ne vatandaşları ne de vatandaşların geçim sıkıntısını umursadığını kaydeden CHP’li Akın, “AK Parti iktidarı; konu emeklilerimizin ücretlerine yapılacak zam olduğunda aylardır kafasını kuma gömerken; konu zam yapmak olduğunda adeta ışık hızıyla hareket ederek verdiği sözde müjdeyi bile umursamadan fahiş oranda zam yapmayı tercih ediyor.”