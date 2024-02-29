CHP'li Ahmet Akın'la aynı isme sahip bağımsız adaya ulaşılamıyor

Balıkesir’de CHP’li Ahmet Akın’a rakip olan aynı isimli bağımsız aday, konunun gündem olmasının ardından işine gitmedi. Bağımsız aday Akın'ın telefonlarına da ulaşılamıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olan Ahmet Akın'ın karşısına aynı isimle bağımsız bir aday daha pusulada yer aldı.

CHP'li Akın isim benzerliği ile kendisine gelecek bazı oyların yön değiştirilmesinin amaçlandığını savunup “Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular" dedi.

Akın, adaşının adaylığını "Balıkesir’i beş yıldır yöneten iktidar temsilcileri tarafından kurulan kirli tezgâh" olarak adlandırırken, Bağımsız aday Ahmet Akın'a ise ulaşılamıyor.

Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın haberine göre; 31 Mart günü pusulada yer alacak olan bağımsız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın henüz hiçbir seçim çalışması yapmadı. Akın’ın herhangi bir sosyal medya mecrasında bir hesabı da bulunamıyor.

'KANAAT LOKANTASINDA GECE GARSONU'

Balıkesir yerelinde de tanınmayan Ahmet Akın’ın izi sürüldüğünde ise ilginç bir portre ortaya çıkıyor. Bağımsız aday Ahmet Akın, Balıkesir’in bilindik bir esnaf lokantası olan Kanaat Lokantası’nın gece servisinde garson olarak çalışıyordu.

Kanaat Lokantası çalışanları, Akın’ın yaklaşık 3 haftadır işe gitmediğini söyledi. Kendilerinin de durumdan yeni haberdar olduklarını belirten lokanta çalışanları, Ahmet Akın’ın politikayla ilgili konuşmayan biri olduğunu ifade etti.