CHP'li Akay: Sıcak para girişi için uyuşturucu çetelerinin önü açıldı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Cari açık ülkemiz için çok önemli bir sorun. Özellikle sıcak paranın girişi açısından çetelerin, kara para aklayanların, uyuşturucusu çetelerinin önü açıldı. 2021 yılının ocak- temmuz dönemi içerisinde 10.2 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girdi. Bu rakam 2022 yılının aynı döneminde 24.3 milyar dolara kadar çıktı. AKP iktidarı döneminde ülkemize yaklaşık olarak 76.3 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girişi oldu. Kaynağı belli olmayan para girişi 1984-2001 yılları arasında, yani AKP iktidara gelmeden önce 1.7 milyar dolardı. Sadece sıcak para için ülkemizi uyuşturucu çetelerine, baronlara, kara para aklayıcılarına emanet etmek, burada cirit atmalarına izin vermek asla kabul edilemez” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Akay, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir operasyonda polis memurumuz Hakan Telli, uyuşturucu çeteleri tarafından şehit edildi. Çetelerle, uyuşturucu baronlarıyla, kartellerle ilgili gerekli önlemleri alın diye yetkilileri aylardır uyarıyorduk. Maalesef bu sebepten dolayı bir polis memurumuzu şehit verdik. Bu olay önümüzdeki dönem içerisinde de ülkemiz için en önemli sorunlardan birisi olacak.

Ülkemiz kara para aklamayan çetelerin, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir ülke haline geldi. Ülkemiz 21 Kasım 2021 yılında Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alındı. Gri listede olmamız ülke olarak bizi çok ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Uluslararası yatırımcılar ve uluslararası bankalar tarafından ülkemize gerekli yatırımlar sağlanmıyor, sabit sermaye yatırımları gibi kaynaklar gelmiyor.

Cari açık ülkemiz için çok önemli bir sorun. Özellikle sıcak paranın girişi açısından çetelerin, kara para aklayanların, uyuşturucusu çetelerinin önü açıldı. 2021 yılının ocak- temmuz dönemi içerisinde 10.2 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girdi. Bu rakam 2022 yılının aynı döneminde 24.3 milyar dolara kadar çıktı. AKP iktidarı döneminde ülkemize yaklaşık olarak 76.3 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girişi oldu. Kaynağı belli olmayan para girişi 1984-2001 yılları arasında, yani AKP iktidara gelmeden önce 1.7 milyar dolardı. Sadece sıcak para için ülkemizi uyuşturucu çetelerine, baronlara, kara para aklayıcılarına emanet etmek, burada cirit atmalarına izin vermek asla kabul edilemez. Mehmet Şimşek, gri listeden çıkmaya ilişkin çalışmalar yapıldığını söylüyor fakat bunu eylem olarak görmüyoruz. Bu yaşadıklarımızla birlikte bırakın gri listeden çıkmayı, kara listeye alınma riskimiz doğmuştur.

“30 YAŞ ALTI ÖLÜM ORANI YÜZDE 35”

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre Türkiye’de uyuşturucu kullanımı, resmi raporlara göre her gün artış göstermektedir. Türkiye’de uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısı yüzde 35.4’dür. Ceza infaz kurumlarında uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı 2020 yılında 85 bin 494 kişi; 2021 yılında 100 bin 140 kişi; 2022 yılında 114 bin 924 kişi bulunmaktadır. Uyuşturucu bağlantılı ölüm vakalarının yaş ortalaması 34’tür. 30 yaş altı ölümlerde ise oran yüzde 35.’tür. Gençlerimizi uyuşturucudan dolayı kaybediyoruz.

Ülkemiz metamfetamin ticaretinde adeta transit ülke gelmiş durumda. 2020 yılında ülkemizde 4 bin 162 kilogram metamfetamin ele geçirilmişken bu rakam 2022 yılında 16 bin 210 kilograma yükselmiştir. 2020 yılında 2 milyon 875 bin adet captagon isimli sentetik uyuşturucu yakalanmışken bu rakam 2023 yılında 23 milyon 945 bin adete yükselmiştir. Yüzde 73.6 oranında bir artış var. 8 senelik sürece baktığımızda ise 2015-2023 yılları arasında 61 ton esrar, 3.1 ton eroin, 7.3 ton kokain, 504 bin adet ecstasy tablet ve 9.6 milyon captagon tablet ele geçirilmiştir. Bunlar sadece yakalananlar, bizim bildiklerimiz. Ya yakalanmayanlar? Yakalanmayan miktar maalesef bunun kat ve kat üstünde.”