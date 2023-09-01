CHP’li Kara: Temel ve hizmet temsilî, yurttaş mağdur

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, temel atma töreni gündem olan Defne Devlet Hastanesi’ni ikinci kez su basması üzerine yetkililere çağrıda bulunduğu yazılı bir açıklama yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, temel atma töreni tartışma yaratan Defne Devlet Hastanesi’ni ikinci kez su basmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Maraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan, yapılan çalışmalar rağmen iki kez su basan hastaneyi gündeme getiren CHP’li Kaya, “Gerekli ekipman ve personel sağlanmadan bir çeşit gösteriş ile açılan hastane yurttaşlarımıza faydadan çok zarar getirir” dedi.

Mevsim değişikliği ile yağışların artacağını vurgulayan Hatay Milletvekili, şunları söyledi:

“İlk su baskının üzerinden aylar geçmesine rağmen tekrar aynı durumu yaşıyoruz. Hastanenin ön tarafında yağmur sularının hastane içine girmesini engelleyecek gerekli altyapı bulunmuyor. Yaz mevsimini tamamlıyoruz, önümüzde daha da yağışlı günler olacak. Şimdi, yarım saatlik bir yağışı bile kaldıramayacak kadar altyapı sorunu varken ileride bu hastaneden ne kadar faydalanılabileceği hakkında insanların kafasında soru işaretleri mevcut. Tüm hastanelerde ekipman sıkıntısının yaşandığı biliniyor. Halihazırda var olan ekipmanların da su baskınlarıyla zarar görmesi süreci daha da zorlaştırıyor. Hastane yolunun ulaşım standartlarına uygun olmadığı da bir gerçek. Şimdilik temel temsili, hizmet temsili ve yurttaşlar ise mağdur durumda. Daha da zorlu mevsim şartları gelmeden gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyoruz. Altyapı, poliklinik, ekipman ve doktor yönünden eksiklikler ve bunların giderilmesine dair planlamalar kamuoyu ile de paylaşılmalıdır. Hataylılar hastanelerinin durumlarını bilme hakkına sahiptir.”

ACİL DURUM HASTANESİ NE ZAMAN HİZMETE BAŞLAYACAK?

Yurttaşların İskenderun Acil Durum Hastanesi’nin açılışını beklediği dile getiren Nermin Yıldırım Kara, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nda Hatay’ı ziyaret ettiğinde ‘önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde’ hastanenin hizmete açılacağını duyurmuştu. Bu söylemin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Mevcut şartlarda ayakta kalan hastanelerde hem ekipman hem de doktor eksiklerinden dolayı yurttaşlarımız mağdur oluyor. Bu yüzden Acil Durum Hastanesi’nin kısa bir sürede tamamlanması ve bahsedildiği gibi 33 poliklinik, 200 yatak kapasitesi ve tam donanımlı ekipmanlarla yurttaşlarımıza hizmet vermesi oldukça önem teşkil ediyor. Bir diğer yandan hastaneye ulaşımın hizmete girdiği andan itibaren elverişli hale getirilmesi için çaba harcanmalıdır. Hem mevcut yollar düzeltilmeli hem de yurttaşlarımız için ulaşım olanakları geliştirilmelidir; aksi takdirde, birçok yurttaşımızın konumdan dolayı yararlanma fırsatı olmayacaktır. Hem Defne hem de diğer hastanelerimizde yaşanan sıkıntıların bu hastanede de yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz. Hatay’da sağlığa ulaşım en büyük sıkıntılarımızdan birisi. Hem çadırkentlerde hem konteynerkentlerde yaptığımız ziyaretlerde birçok branş eksikliğinden dolayı tedavileri geciken yurttaşlarımızın taleplerini dinledik. Sağlığa ulaşım sorunun çözümünde doğru zamanlama ve doğru planlamaya ihtiyacımız var” dedi.





