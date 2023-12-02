CHP'li Alper Yeğin, Sancektepe için adaylık başvurusu yaptı

Daha önce İBB iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş’de Başkan Danışmanlığı ve Metro İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Alper Yeğin, Sancaktepe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için CHP ilçe başkanlığına dosyasını teslim etti.

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Alper Yeğin (solda)

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkan aday adayı olan Alper Yeğin, başvurusunu partisinin ilçe başkanlığına iletti. “Bu kentin her sokağına sözümüz var mutlaka başaracağız” diyen Yeğin, “Her partiden insanımızın desteğiyle ve halkımızın kararıyla Sancaktepe’de belediye başkanı olacağım” açıklamasını yaptı. Yeğin, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş Başkan Danışmanlığı görevi ve Metro İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinde bulundu.