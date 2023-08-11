CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a 'atama' tepkisi: Hiçbir yandaşın açıkta kalmıyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan'ın atama kararlarını eleştirdi. Başarır, "Seni seven, öven, şarkı yapan mutlaka birilerini bir yere getiriyorsun. Hiçbir fani yandaşın açıkta kalmıyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarını eleştiren Başarır, duruma tepki gösterdi.

"Ne yazık ki ülkemiz kültürel bir erozyona uğratılıyor. Dün Resmi Gazete’de bir atamayı gördük. Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olduğunu gördük" hatırlatması yapan Başarır, "Anadolu’ya, ülkemize tiyatroyu, sanatı taşıyan, sevdiren bir kurumdan bahsediyoruz. Yaklaşık 3 bin personeli var bu kurumun. Çok değerli sanatçılar, kuruma bağlı yöneticiler var. Bir sefer, Tamer Karadağlı’nın bu kurumla hiçbir ilgisi yok. Tiyatrocu, sanatçı, başarısını bir kenara koyabiliriz, ama bu kurumun içerisinden birisi değil. İki; Türkiye’nin en önemli film festivali, Antalya Film Festivali’nde sanatçı arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı? Niçin? Vali kararnamesinde, kaymakamlarda, yargıda, bankalarda bunu yapıyorsunuz. Ama tiyatroda niye bunu yapıyorsunuz?" dedi.

"MUHSİN ERTUĞRUL’DAN TAMER KARADAĞLI’YA GELDİK BİZ"

Başarır açıklamalarına şöyle devam etti:

"Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, evet tiyatroyu bilecek. Yılda 150 değişik oyun sergileniyor bu kurumda. Ama personelin haklarını bilecek. Devlet Tiyatroları, bağımlı bir kuruluş değil yasaya göre, bir anlamda yarı özerkliği olan kuruluş. 50 yıldır bir düzenleme bekleyen bir kuruluştan bahsediyoruz. Özerk olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı’yı getiriyoruz. Niye sarayı çok seviyor. Birden döndü. Düne kadar Gezi’deydi. Bugün Gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün sarayın yanında. Olmaz. Tiyatroda, sanatta bari bunu yapmayın. Bir düşünün 1949’da kim var? Muhsin Ertuğrul vardı. Oradan buraya, Tamer Karadağlı’ya geldik biz. Sanata, sanatçıya, bu kurumlara dokunmayın.

Yine çok ilginç bir atama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününde bir şarkı yazıp besteleyen, adı da ‘Çok yaşa Tayyip Dede’ şarkısını özgün bir projeye dönüştüren kim? Ömer Faruk Belviranlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne atandı. Ne güzel. Gerçekten, çok yaşa Tayyip Dede. Seni seven, öven, şarkı yapan mutlaka birilerini bir yere getiriyorsun. Hiçbir fani yandaşın açıkta kalmıyor. Güzel sanatlardan bahsediyoruz.

"İMAMOĞLU'NA SALDIRI OLURKEN KILINI KIPIRDATMAYAN VALİ AFAD BAŞKANI OLDU"

Erzurum Valisi… Bir miting için Erzurum’da gelen bir belediye başkanını korumayan Erzurum Valisi… Ekrem İmamoğlu’na saldırı olurken, taş atılırken, linç edilirken kılını kıpırdatmayan Erz­urum Valisi, AFAD’ın başkanı oldu. Ya yok mu? Daha dün bir deprem yaşadık. AFAD’taki eksiklikleri gördük. Neden orayı bilip, tanıyan, uzman gerçekten sele, yangına, depreme karşı duyarlı, güvenliği alabilecek bir bilim adamını değil de bir partilimizi korumayan, ‘Niye geldi’ diyen bir valiyi atıyoruz?

Fatma Betül Sayan’ın kardeşi… Ayşe Hilal Sayan Koytak… Dışişleri Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne atandı. Yok mu başka vatan evladı. Bir kardeşi büyükelçi, bir kardeşi Meclis üyesi, diğer kardeşi bu kurumda. Nasıl bir aile bu. Birazdan işsizliği konuşacağız. Pırıl pırıl gençler var. İki dil bilen, yüksek lisans, doktora yapan gençler var. Neden?

"ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ, ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ"

AK Parti’ye göre güzel, bize göre sakıncalı atamalar. Devam ediyor. Benim ülkemde emekliye yapılan zam yüzde 25. Ama kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına yüzde 100 zam yapılıyor. Kim bunlar? Bu bankalar AKP’nin eski milletvekilleri, bakan yardımcıları, bakanlarının toplama kampı haline gelmiş. Örneğin, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili, AKP 23, 25, 26’ncı Dönem Kahramanmaraş Milletvekili. Hem emekli maaşı alacaksın 65 bin TL hem Ziraat Bankası’ndan alacaksın. Bu olacak bir şey mi? Ziraat Bankası’nda bir facia daha, Fazlı Kılıç, 3 dönem Kağıthane Belediye Başkanlığı yapmış. Şu anda yönetim kurulu üyesi.

Vakıfbank Yönetim Kurulu üyelerinden bir tanesi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı… Ya o kadar çok örnek var ki… Halk Bankası, önemli kamu bankalarından bir tanesi, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yönetiminde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yönetim kurulunda. Bu bankalar 85 milyonun. Bu bankalarda görev yapacak Türkiye’nin çok önemli üniversitelerinden mezun gençler, vatan evlatları var. Ama AKP’nin milletvekillerinin, AKP’nin yandaşlarının kampı haline gelmiş."