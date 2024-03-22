CHP'li Başarır'dan Turgut Altınok'a 'mal varlığı' tepkisi: Sabancı ve Koç ailelerinin servetinin 8'de 1'i

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mal varlığını açıklayan AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'a ilişkin "Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığının Sabancı ve Koç ailelerinin yaklaşık olarak sekizde biri olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin seçim çalışması için gittiği Bolu’da açıklama yaptı.

Turgut Altınok’un Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerinin, şirketlerinin ve dükkanlarının 1 milyar dolar değer tuttuğunu ifade eden Başarır, "Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı başkente koymuş. Koç ailesi okullar yaptırdı, vergiler verdi, binlerce insan çalıştı, Sabancı ailesi öyle. Bu Turgut Altınok ne yaptı? Belediye başkanlığı yaptı. Vah ki vah" dedi.

ERDOĞAN'A MURAT KURUM TEPKİSİ

Başarır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a sözlerini de anımsatarak, "'Murat malına sahip çık' diyor. Babasının malı ya! O üç koyuna da sahip çıkamaz ya! Orası İstanbullunun vergileriyle yapıldı Cumhurbaşkanı. Eğer birine, malına sahip çık diyeceksen, Ankara Cumhuriyet Başsavcısına diyeceksin ki; malına sahip çık, Ankara’yı parsel parsel soymuşlar, Turgut Altınok’u yargıla, diyeceksin" ifadelerine yer verdi.