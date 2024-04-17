CHP'li Başarır, Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili soruya yanıt verdi: Görüşme ne zaman olacak?

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel ile Erdoğan'ın ne zaman görüşeceklerine ilişkin soruya verdiği yanıtta, kendisine ulaşan bir takvim olmadığını belirterek, "İki genel başkanın kendi belirleyeceği bir takvim olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemle ilgili konularda değerlendirmelerde bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başarırır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman görüşeceği konusundaki soru üzerine, kendisine ulaşan bir takvim olmadığını belirterek tarihin iki genel başkan tarafından belirleneceğini söyledi.

Başarır'ın açıklaması şöyle:

"Bana ulaşan bir takvim yok. İki genel başkanının kendi belirleyeceği bir takvim olacaktır bu. Evet konuşulacak çok şey olmalı. Ülkenin temel sorunları emeklilik, yoksulluk, geçim sıkıntısı, işçiler, atanamayan öğretmenler, mülakat rezaleti... Önceden muhalefetle iktidar bunları konuşabiliyordu, tartışabiliyordu. Bu ülkenin istihbaratının başındaki kişi muhalefete gelip bilgi veriyordu, güvenlikle ilgili konularda. Bunların hepsinden uzaklaştık. Ama biz şunu söylüyoruz, biz bu ülkeyi seviyoruz; ayrıştırmadan, bölmeden, ayırmadan bu ülkenin huzur içerisinde yönetilmesini, insanların huzur ve refah içinde yaşamasını istiyoruz.

O yüzden uyarılarımızı, bu seçimde gördüklerimizi, bu seçimde hissettiğimiz sokaktaki en büyük en büyük sıkıntıyı kendisine Genel Başkanımız anlatacaktır, uyarılarını yapacaktır. Bir kez daha buradan seslenelim, biz bu parlamentoda ğruplar, grup başkanvekilleri, milletvekilleri düşman değiliz. Bu ülkenin milletvekilleriyiz, bu halkın vergileriyle görev yapıyoruz. Görevimiz onlara hizmet etmek. Onlar için doğru neyse onu yapmalıyız. Gerekirse biz de grup başkanvekilleriyle görüşüyoruz. Gerekirse genel başkanlar da görüşür. Yeter ki halkımızın temel sorunları çözülsün."

"BELEDİYELER CHP'YE GEÇTİĞİ İÇİN Mİ KISITLAMA GETİRİYORSUN"

Başarır, AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin binalarına asılan borç bilançosu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in belediyeye yapılan ödeneklerde kısıtlama tedbirlerine ilişkin soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Bir belediyeyi yöneten bir kişinin kamu sorumluluğunun olması gerekiyor. Mehmet Şimşek bunu söylüyor ama yeni mi aklına geldi. Jakuzilerde duş alanlar, birden fazla makam arabası olanlar. Denizli belediyesini 11 milyar borca batıranlar, bu belediyeler CHP'ye geçtiği için mi bu kısıtlamayı getiriyorsun. Getirme Sayın Başkan, bizim belediye başkanlarımız jakuzi kullanmaz. Tasarrufsa bu belediye sizdeyken bu denetimleri yapsaydınız. Bizim belediyelere müffetişler gelirken Ankara'da Melih Gökçek gerçeği var. Bir belediye başkanının çok zor kaldırabileceği bir yük. Bir yıllık tüm bütçesi kadar borcu var, bu inanılmaz bir durum. Ne kadar borçla aldığımızı açıklayacağız. 2029'da ne bıraktığımızı yine paylaşacağız."