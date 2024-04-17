Özgür Özel açıkladı: Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kapımız açık, Ele alacağımız konu başlıklarımız çok" dediği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki süreçte Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz de olacak" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Özgür Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin daveti üzerine geldiği Strazburg’da, AKPM oturumunda SOC Grubu’na hitap ettikten sonra bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüşen Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grup yönetimiyle de bir araya geldi. Özgür Özel ayrıca, AKPM Türkiye Delegasyonu ile bir toplantı yaptı.

"BAZI DEVLET GELENEKLERİNE HIZLA GERİ DÖNMEMİZ LAZIM"

Strazburg'da temaslarına devam eden Özel, Erdoğan ile yüz yüze görüşeceğinin mesajını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile bayramda telefonlaştığımızda da söyledim. Biz Türkiye'nin ana muhalefet partisiyiz. Bu seçimlerde birinci partiyiz ama yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Türkiye'nin hakları, menfaatleri için birlikte çalışmak durumundayız. Bunun için önümüzdeki süreçte Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz de olacak. Orada da konuşacağız. Bizim bazı devlet geleneklerine hızla geri dönmemiz lazım.

Bundan 20 yıl öncesine kadar liderler talep ettiklerinde, ki önemli ziyaretlerinden önce mutlaka talep ederlerdi, Dışişleri Bakanlığı tarafından brifing verilirdi ve döndüklerinde de ziyaretlerini rapor ederlerdi Dışişleri Bakanlığı’na. Bizim bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne hızla geri getirmemiz lazım."

ERDOĞAN KAPIYI ARALAMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir başarı yakalayan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Erdoğan ile de görüşmek istediğini söylemişti.

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir basın mensubunun "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna "CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" yanıtını vermişti.