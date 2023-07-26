CHP'li Başarır: Saray’ın bir dakikalık gideri 15 bin lira!

AKP iktidarı yurttaşın sırtına her gün başka bir zam yüklerken Saray'da hayat 'normal' seyrinde akıyor. CHP'li Ali Mahir Başarır, "Saray'ın bir dakikalık gideri 15 bin lira. 15 bin lira, 2 emekli maaşı yapıyor. beyefendi, bir dakikada sarayında iki emekli maaşını harcayabiliyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP iktidarının 'tasarruf' kararları aldığı dönemde Saray'ın harcamalarına dikkat çekti.

Meclis'te konuşan Başarır, "Saray'ın bir dakikalık gideri 15 bin lira. 15 bin lira, 2 emekli maaşı yapıyor. beyefendi, bir dakikada sarayında iki emekli maaşını harcayabiliyor" dedi.

Saray’ın bu yıl mayıs ayındaki giderinin 316 milyon, haziranda ise 647 milyon lira olduğuna vurgu yapan Başarır, "Yüzde 100’den daha fazla artmış. Niye? Enflasyon yüzünden. Peki Saray’ın bir aylık gideri yüzde 100 artarken niye emekliye ve işçiye bu zammı yapıyorsunuz? Utanmalılar. Saray'ın ilk 6 aydaki gideri toplam 2 milyar 171 milyon, günlük 21 milyon, bir saatlik gideri 900 bin lira. Saray’ın bir dakikalık gideri 15 bin lira. 15 bin lira, iki emekli maaşı yapıyor. Beyefendi, bir dakikada sarayında iki emekli maaşını harcayabiliyor. Cevdet Yılmaz, ‘Kemer sıkın’ diyor. Cumhurbaşkanı, ‘Yastık altında para tutmayın’ diyor. Yok ki. Harcayan sensin" ifadelerini kullandı.

"KURA TÖRENİNDE SKANDAL YAŞANDI"

Başarır, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığını da anımsattı.

Programdaki davranışları nedeniyle hakim ve savcı adaylarına tepki gösteren Başarır, "Bu ülkede 1102 hakim ve savcı adayının, ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret edilirken onları alkışlaması utanç verici" dedi.

ONLARDAN ADALET, KARAR KALİTESİ, ADİL YARGILAMA BEKLİYORUZ

Hakim ve savcı adaylarının dünkü davranışlarının çok yanlış olduğunu dile getiren Başarır, "Biz, hakim ve savcı adaylarından cumhurbaşkanının önünde ayağa kalkmasını, onu alkışlamasını, partimize hakaret ederken alkış tutmasını beklemiyoruz. Biz onlardan adalet, karar kalitesi, adil yargılama, hukukun üstünlüğünün karşısında ayağa kalkmalarını bekliyoruz. Asla ve asla ne beni, ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne de Cumhurbaşkanını alkışlamayın. Siz, öyle kararlar verin ki 85 milyon, vicdanlarında ve yüreklerinde sizi alkışlasın" değerlendirmesinde bulundu.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN 7 KATINA KADAR MAAŞ ALIYORSAK, MECLİS YAZIN ÇALIŞMALIYDI"

CHP'li Başarır, dün olağanüstü toplantıya çağırdıkları TBMM Genel Kurulu'nda da Meclis’in tatile girmeyip çalışmalarına devam etmesi için verdikleri önergenin, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

İşçinin, memurun, emeklinin ve tüm kesimlerin sorunlarının, Meclis’te konuşulmasını istediklerini anlatan Başarır, "Bunları konuşalım dedik ama pişkince bu teklifimiz reddedildi ve ekime kadar Meclis çalışmayacak. Türkiye bir felakete gidiyor. Biz, eğer bir asgari ücretlinin 7 katına kadar maaş alıyorsak, bu Meclis yazın çalışmalıydı, ezilen kesim için kararlar almalıydı, tartışılmalıydı. Maalesef yapmadılar" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada, CHP'den sadece mazereti olan 'çok az sayıda' milletvekilinin yer almadığını bildiren Başarır, "Bizim grubun yüzde 97'si dünkü oylamaya katıldı" bilgisini paylaştı. Başarır, bir milletvekilinin yurt dışında bulunduğu, bir milletvekilinin ani bir kalp rahatsızlığı geçirdiği, iki milletvekilinin de Muğla Akbelen'deki yurttaşların yanında olduğu için Genel Kurul'daki olağanüstü toplantıya katılamadığını aktardı.

"MECLİS TORBA YASA DENEN BİR REZALETİ YAŞIYOR"

TBMM Genel Kurulu'nda önceki hafta kabul edilen torba yasanın oylamasına da CHP'den bazı milletvekillerinin katılmadığı yönünde eleştiriler olduğuna dikkati çeken Başarır, şunları kaydetti:

"'Muhalefet vekilleri niye oylamaya katılmıyor' diye bir algı yaratılıyor. Deprem olduktan sonra en çok imar affı konuşuldu. İmar affında da birçok arkadaşımız oylamaya katılmadı. Neden katılmadı? Hiç düşündünüz mü? Çünkü bu Meclis torba yasa denen bir rezaleti yaşıyor. Emekliye bayramda verilecek ikramiyenin ödenme hakkını da o torbaya koydular. Ben muhalefet partisi milletvekili olarak imar affı rezaletine oy vermek istemiyorum. Çünkü yüzbinler öldü. Aynı torbada 15 milyon emeklinin ikramiyesi de var. Ben bu yasaya nasıl 'evet' ya da 'hayır' diyeceğim. Torba yasa bir rezalettir. Adaleti adalete, çevreyi çevreye getir, plan bütçeyi plan bütçeye getir, görüşelim. Sapla samanı koyuyorsun, 'haydi bakalım oy verin' diyorsun. Eleştirelim ama bir parça sorarak ve neden gelmediğimizin sebebini arayarak yapalım bunu. Öncelikle niye oy kullanmadığımızı değil, torba rezaletini herkes anlasın. Çünkü imar affı ve emekli ikramiyesi aynı torbada. Ne yapacağımızı Türkiye takdir etsin."

Başarır, şu anda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'te, CHP'den ilk kez milletvekili seçilenlerle görüştüğünü belirterek, "Sadece ilk kez aramıza katılan arkadaşlarımızla beraber fikir alışverişi, seçim dönemindeki zorluklar, eksikler, fazlalar, gözlemler konularında yapılan bir toplantı. CHP'de tartışma, fikir alışverişi, eleştiri olacaktır. Bu, bizim zenginliğimiz ve demokrasiye olan inancımızdır" sözlerini sarf etti.

İLAÇ FİYATLARINA ZAM

Ali Mahir Başarır, ilaç fiyatlarının zamlanmasına da tepki göstererek, insanların zaten ilaca erişemediği bir dönemde yüzde 30'luk zammın, insanların tedavilerinin yarım kalması anlamına geldiğini dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de emekçinin, işçinin, esnafın, KOBİ'lerin feryadı üzerine dün Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ifade ederek, amaçlarının, vergi metotlarını geliştirerek, halkın geneline yayılan ÖTV, KDV gibi bugün yaşanılan dolaylı vergi uygulamalarını azaltıp, asgari ücretliyi ve emekliyi rahatlatmak olduğunu vurguladı.