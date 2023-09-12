CHP'li başdanışman istifa etti: Değişim diyeni kenara itmek CHP tarihi ile bağdaşmaz

CHP Gençlik Kolları'nda Başdanışman Emre Tiftikçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değişim" diyeni kenara itmek CHP Gençlik Kolları'nın ideolojisiyle de kültürüyle de tarihiyle de bağdaşmaz" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Gençlik Kolları'nda Başdanışman olan Emre Tiftikçi, görevinden istifa etti.

Tiftikçi, sosyal medya hesabı uygulaması X üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamasında, istifa gerekçesine ilişkin "Değişim diyeni kenara itmek CHP Gençlik Kolları'nın ideolojisiyle de kültürüyle de tarihiyle de bağdaşmaz" ifadelerine yer verdi.

Parti üyesi olarak mücadeleye devam edeceğini belirten Tiftikçi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Kamuoyuna ve genç yol arkadaşlarımıza... Gençlik örgütleri her siyasi partinin en ilerici organları olmalıdır. Çünkü gençlik doğası gereği ilericidir. "Değişim" diyeni kenara itmek CHP Gençlik Kolları'nın ideolojisiyle de kültürüyle de tarihiyle de bağdaşmaz.

Gençlik Kolları'ndaki Başdanışmanlık görevimden istifa ediyorum. Hepimizin içinde olduğu iyi ve güzel bir gelecek için çalışkan bir parti üyesi olarak mücadeleye devam edeceğim. Değişim!"