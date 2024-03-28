CHP'li belediye başkan adayı istifa edip AKP'ye katıldı

CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, yerel seçime 3 gün kala bugün düzenleyeceği mitingin saatinin DEM Parti'ye 'satıldığı' iddiasıyla partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Soyugüzel, bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından çekildiğini ve partiden istifa ettiğini söyledi.

Bugün düzenleyeceği mitingin saatinin bilgisi dışında değiştirildiğini iddia eden Soyugüzel, "Bu memleket hepimizin. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay'ı desteklemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız. AK Parti teşkilatıyla omuz omuza pazar günü yapılacak seçimi kazanacağız. Her zaman devletimizin milletimizin yanında yer alacağız. Güçlüyüz, kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı şekilde çalışacağız. Yolumuz, bahtımız açık olsun" diye konuştu.

AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AKP'ye katılarak Nesrullah Tanğlay'a destek verdiği için Soyugüzel'e teşekkür etti.

AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de Soyugüzel'in dün yaşadığı sıkıntının ardından AKP ile hareket etmek, partiye katılmak ve adayları olan Tanğlay'ı desteklemek istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.

Tanğlay da Soyugüzel'le akraba olduklarını dile getirerek, "Bitlis'te kirli oyunları, kapalı kapılar arasında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes görüyor. CHP'nin miting saati DEM Parti'ye verildi. Kapalı kapılar arasında maddi pazarlıklar yapılarak bu verildi. Yani bu, CHP ve DEM Parti'nin bütün Türkiye'de, bütün il ve ilçelerde yapmış olduğu ittifakın aşikar olduğunun en büyük belgesidir. Bundan dolayı da halkımızdan hizmete ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek vermelerini rica ediyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahı hizmet yolculuğuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı burada bulunanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Köstekçi, Soyugüzel'e AKP rozetini taktı.

"MİTİNG SAATİ DEM PARTİ'YE SATILDI"

Soyugüzel, dün CHP Bitlis İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, "İlçe Seçim Kurulunda yapılan kurayla 28 Mart'ta 13.00-15.00 saatleri arasında belirlenen miting saatlerimiz ne yazık ki kirli bir oyunla kapalı kapılar ardında pazarlık konusu olup CHP tarafından para karşılığında DEM Parti'ye satılmıştır" iddiasında bulunmuştu.