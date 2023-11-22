CHP'li belediye meclis üyelerinden Tunç Soyer'e destek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek açıklamasında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, "Cumhuriyetle, milli mücadeleyle kavgalı olanlara, kendilerince bir tarih yazmaya çalışanlara, bu ülkenin en değerli evladı olan büyük Atatürk'e laf söylemeye cesaret edemeyince onun sözlerini tekrar eden Sayın Tunç Soyer'e soruşturma açanlara tek sözümüz var: Başaramayacaksınız. İzmir halkı ve onun seçilmiş meclis üyeleri olarak bizler size izin vermeyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Atatürk’ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin’i eleştirdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, kasım ayı 5’inci otumu öncesinde Başkan Tunç Soyer'e destek açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle konuşmasına başlayarak şunları söyledi:

“Büyük Atatürk diyor ki ‘Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler.’ Böyle diyor büyük Atatürk. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'in 100. kurtuluş gününde 9 Eylül 2022’de Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini tekrar eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer hakkında soruşturma açıldı. Neymiş? Bu sözler kişinin hatırasına hakaretmiş. Neymiş? Bu sözler halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyormuş. Biz bu soruşturmanın hedefinin ne olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmanın hedefi ne Tunç Soyer'dir ne CHP’dir ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu soruşturmanın hedefi doğrudan doğruya Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet’in kuruluşuyla ortaya koyduğu temel ilke ve değerlerdir. Hesaplaşmaya çalıştıkları kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür.”

BAŞARAMAYACAKSINIZ!

Soruşturmanın amacının görünenden farklı olduğu dikkat çeken Aydın, konuşmasını şu cümlelerle bitirdi:

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, bu durumun farkında olarak her zaman siyasi tavrını net olarak ortaya koyacaktır. Cumhuriyetle, milli mücadeleyle kavgalı olanlara, kendilerince bir tarih yazmaya çalışanlara, bu ülkenin en değerli evladı olan büyük Atatürk'e laf söylemeye cesaret edemeyince onun sözlerini tekrar eden Sayın Tunç Soyer'e soruşturma açanlara tek sözümüz var. Başaramayacaksınız! İzmir halkı ve onun seçilmiş meclis üyeleri olarak bizler size izin vermeyeceğiz. Büyük Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyen ve onun tekrar eden Tunç Soyer bu yolda yalnız yürümüyor. Onun yanında vatansever ve Atatürk'e gönülden bağlı İzmir halkı var. Onun yanında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grubu var. Onun yanında CHP örgütü var. O halde soruyoruz. Bu soruşturmaya izin verenlere ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ideolojilerini soruşturma cesareti gösterenlerin arkasında kim var?”