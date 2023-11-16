CHP'li Bülbül, tahliye edilen Ogün Samast'ı Bakan Tunç’a sordu: 4 ayda ne değişti?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soru sordu. Bülbül, “19 Ocak 2023 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan koşullu salıverme talebi hangi gerekçelerle reddedilmiştir? 4 ay sonra koşullu salıverme talebi hangi gerekçe ile kabul edilmiştir? “İyi hal” değerlendirmesinin gerekçesi nedir?” dedi.

CHP, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı gazeteci Hrant Dink cinayetini işleyen Ogün Samast’ın “iyi hal” gözetilerek koşullu salıverilmesiyle ilgili Adalet Bakanlığına soru önergesi verildi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Samast’ın şartlı salıverilme koşullarının hangi gerekçelerle oluştuğunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu.

Önergesinde, Samast’ın Dink cinayetiyle ilgili 22 yıl 10 ay hapis cezası aldığını, cezasının infazı sırasında 2020 yılında gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle 2 yıl 36 ay 43 gün ceza aldığını belirterek “19 Ocak 2023 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan koşullu salıverme talebi hangi gerekçelerle reddedilmiştir? 4 ay sonra koşullu salıverme talebi hangi gerekçe ile kabul edilmiştir? “İyi hal” değerlendirmesinin gerekçesi nedir?” diye sordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bülbül, şartlı tahliyenin kamuoyu vicdanını yaraladığını belirterek, “Hrant Dink cinayeti, bu ülkede bir gazetecinin yazdığı bir haberle nasıl hedef haline getirildiğini, cinayeti işleyenlerin ve azmettirenlerin nasıl korunduğunu, faillerin soruşturmada yetkili yargı mercilerinin değil başta Dink ailesi olmak üzere kamunun çabalarıyla nasıl sanık yapıldığını, davanın mahkeme salonlarında tam 14 yıl nasıl süründürüldüğünü göstermiştir" dedi.

Bülbül, şöyle devam etti:

"Hukuk devleti olduğunu savunduğumuz ve bunun mücadelesini verdiğimiz bu düzen iktidar saiklerinin adaletsiz düzeni olmuştur. Dink cinayeti 16 yıldır aydınlatılamamıştır. Cinayetin arkasındaki odaklar açığa çıkartılmamıştır. “Vur” emrini verenler hala korunmaktadır. Ve bu karanlık aydınlatılmadığı sürece Dink cinayeti kapanmayacak bir dosya olarak önümüzde, kamunun vicdanında kalacaktır.”