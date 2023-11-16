Dink ailesinin avukatı Belen: Ailenin acısı tazelendi

Dink ailesinin avukatı Bahri Bayram Belen, Ogün Samast'ın tahliye edilmesinin ardından "Ailenin acısı tazelendi" dedi. Belen ayrıca Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığını ve cezaevinden çıkma imkanlarının olmadığını söyledi. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in ise Samast'ın tahliyesine ilişkin konuşmak istemediği öğrenildi.

Dink ailesinin avukatı Bahri Bayram Belen, Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine dair değerlledirmelerde bulundu.

"Ailenin acısı tazelendi" diyen Belen, "Aileden haberim var. Elbette üzülüyorlar ama onlar da yasal koşulları, tahliyenin daha evvel, Ogün'ün yaşı küçük olduğu için daha evvel çıkma durumunun olduğunu onlar da biliyor. Üzüntülerini yenilediler, tazelendi acıları. Hepimizin de öyle. Hrant gibi bir insanın kaybı, onu yeniden, Ogün'ün dışarı çıkmasıyla yeniden yaşamış olduk o acıyı" ifadelerini kullandı.

"HAYAL'İN VE TUNCEL'İN ÇIKMA İMKANLARI YOK"

Avukat Bahri Bayram Belen, Hrant Dink'in öldürülmesine dair iki grup dava olduğunu belirtti.

Belen, Ogün Samast ile ilgili davanın ise bitmiş olduğunu belirtti.

Samast'ın 2007 yılında 18 yaşını doldurmamış olması sebebiyle müebbet hapis cezasında indirime gidildiğine dikkat çeken Belen,Ogün Samast bu indirimli cezayla ceza evinde kaldı. Cezaevindeki kaldığı süre içerisinde başka suçlar işledi. Hem onların infazı hem de bu süre içerisinde suç işlediği için verilen ana cezadaki infaz yandı" dedi.

İlerleyen yıllarda çok sayıda af yasası çıktığını belirten Belen, "Son olarak da sanıyorum ki denetimli serbestlik, son infaz yasası nedeniyle denetimli serbestlikle bırakıldı. Yasin Hayal'in, Erhan Tuncel'in çıkma imkanları yok. Bunlarla ilgili karar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları. Erhan Tuncel'in örgüt üyeliğinden de var. Ogün Samast'ın daha evvel çıkması gerekiyordu bu nedenle biraz erken çıktı. Hem Türkiye'de hem de dünyada hiçbir kişinin tutukluluğu, suçu ne olursa olsun ve kim olursa olsun, kime karşı olursa olsun, ebedi tutukluluğa dönüşemez. Cezası kesinleşmiş olsa bile, cezası ebedi mahkumiyet ve ebedi infaza dönüşemez" ifadelerini kullandı.

"OGÜN SAMAST'IN BIRAKILMASI AYRINTISINI BİLMİYORUM"

Belen, "Hrant'ın ölümü bir düşünür, bir yazar, bir gazeteci olarak hem ailesini hem de Türkiye'yi çok üzmüştür. Türkiye için çok büyük bir kayıptır. Mevcut yasal sistem içerisinde Ogün Samast'ın bırakılması, ayrıntısını bilmiyorum, cezaevi müdürlüğü ve infaz savcılığı bilir. Müddetname vardır, oradaki cezası ne kadar süre sonra çıkacağı, hangi disiplin suçunu işlediği için infazının yandığı ve bu nedenle süresinin ne kadar uzadığı, sonradan hangi suçu işlediği ve bu nedenle infazın ne kadar olduğu konuları, müddetnamede görülür. Bunları şu anda biz bilemiyoruz. Şu anda Ogün Samast'ın çıkmasında çok şaşılacak bir şey olmadığı kanısındayım" diye konuştu.

"AİLE ÜZÜNTÜSÜNÜ YENİLEDİ"

Dink ailesinin tahliyeyle ilgili alacağı kararlarla ilgili de Belen, "Adım atılacak bir şey yok. Kesinleşmiş bir karar. İnfazın uygulanması, artık kararı veren mahkemenin dışında infaz savcılığının ve yanlışlar olması halinde infaz hakimliğinin bakacağı işler. Kamu görevlileriyle ilgili dava devam ediyor. Aileden haberim var. Elbette üzülüyorlar ama onlar da yasal koşulları, tahliyenin daha evvel, Ogün'ün yaşı küçük olduğu için daha evvel çıkma durumunun olduğunu onlar da biliyor. Üzüntülerini yenilediler, tazelendi acıları. Hepimizin de öyle. Hrant gibi bir insanın kaybı, onu yeniden, Ogün'ün dışarı çıkmasıyla yeniden yaşamış olduk o acıyı" dedi.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in ise Samast'ın tahliyesine ilişkin konuşmak istemediği öğrenildi.