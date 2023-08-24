CHP'li Faik Öztrak: Erdoğan nassı unuttu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Tulumbada su bitti. Elin evladı KKM’yi sonlandır yoksa benden al zenginine ver diye sana para vermem dedi. Erdoğan nassı unuttu. Bu faiz artışı kredilere de yansıyacak, ekonomi yavaşlayacak işsizlik daha da artacak. Hani ekonomi iyiydi” dedi.

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