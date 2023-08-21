CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. KKM başta olmak üzere iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, CHP'nin yerel seçimlerde iddialı olduğunu belirterek "Kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız" dedi. Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine de yanıt verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Yozgat’ta meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Öztrak, CHP’nin yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerdeki hedeflerini aktardı ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

İktidarın kur korumalı mevduat sistemini sonlandırmak için atmaya başladığı adımlara değinen Öztrak. “KKM’nin yurttaşlara etkisi için KKM uygulamasının işçinin, esnafın, orta direğin, Hâsılı vatandaşın kahir ekseriyetinin sırtına yüklediği yükü, KKM nedeniyle Ekonomide hızla artan dolarizasyonu ve bunun sebep olduğu korkunç kırılganlığı değerlendirdik” dedi.

İsrailli yetkililerin girişimiyle Türkiye'de uyuşturucu bulundurmaktan 10 yıl hapis cezası alan kişinin İsrail'e dönmesini ve yetkililerin Hakan Fidan ve Erdoğan'a teşekkür etmesini de hatırlatan Öztrak, "Saray yargısı, gazeteci Merdan Yanardağ’ı, gazeteci Barış Pehlivan’ı, Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay’ı içeride tutmak için hukuku eğip büküyor" dedi.

"KAZANAMADIK, ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Faik Öztrak, Mart 2024’te yapılacak yerel seçimleri, “2023’te başlayan seçim sürecinin son durağı” diye tanımlarken seçim kampanyası sürecinde AKP lehine kullanılan devlet imkânlarından ve montaj videolardan bahsetti. Kılıçdaroğlu’nun 25 milyondan fazla oy aldığını tekrar hatırlatan Öztrak, şunları söyledi:

“Mayıs ayında seçimi kazanamadık. Buna çok üzgünüz. Ama diğer taraftan da 25,5 milyon seçmen genel başkanımıza oy verdi. Her iki seçmenden birinin iradesine de sahip çıkmalıyız. Bu süreçte özellikle parti yöneticileri olarak bizlerin, duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok.”

CHP’nin kongre sürecinin ilerlediğini belirten Öztrak, yerel seçimlerde halkın farklı bir tercihte bulunacağını öne sürdü: “Seçimlerden bugüne kadar geçen 2,5 aylık süre, önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızın fragmanıdır. Milletimiz 7 ay sonra sandıkta, bunun faturasını Saray'ın önüne koyacaktır. ‘Zamma, zulme, yoksulluğa, Erdoğan’a yeter’ diyecektir.”

"KONYA'YI DA ALACAĞIZ"

Öztrak, parti olarak bütün büyük şehirleri kazanmayı hedeflediklerini söylerken, “Biz de hedefimize mahalli idare seçimlerinde tarihi bir zaferi koyuyoruz. Tüm büyük şehirleri almayı hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Konya’yı da alacağız diyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalara ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine de cevap veren Öztrak, şunları söyledi:

"Genel başkanımız, Erdoğan'a televizyona çıkması için defalarca çağrı yaptı. Cesareti varsa televizyona çıksın, bunları genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bi açıklayıversin. Bir önceki seçimde partisinin oylarında yaşanan düşünü anlatsın. Geçtiğimiz seçimler hakkında konuşacak son kişi Erdoğan'dır."