Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti sonrası uçakta yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarına ilişkin "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi. Erdoğan, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada ise teşkilatın yetkilileri ile istişare edeceklerini belirterek "Birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız" diye konuştu. Erdoğan, ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu seçim sayısını anımsatarak "En hayırlısı kendisinin çekilip gitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yantıladı.

Erdoğan emekli maaşına ilişkin yaptığı açıklamada, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

Erdoğan,ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu seçim sayısını anımsatarak "Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14 de, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisinin çekilip gitmesi lazım" diye konuştu.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapması beklenen görüşmeye dair "Yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Dışişleri Bakanım yakında Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor" ifadelerine yer verdi.

İsveç'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Tayyip Erdoğan, "İsveç eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELİ OLDU MU?" SORUSUNA YANIT

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile ilgili kendisine sorulan "İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul’umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz. 22 yıldır Türkiye’de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. AK Parti belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti’yi en iyi şekilde temsil edecek, vatanına hizmet etmeyi aşk bilen adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Her bir seçim bölgesi için ayrı ayrı çalışıyoruz. Uzun yıllar çöp, çamur ve çukur siyasetine maruz kalmış CHP’lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz."

"31 MART'A HAZIRLANIYORUZ"

Dün bir gazetede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki çöp yığınlarının gösterildiğini söyleyen Erdoğan, "Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul'umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart'a hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"1 BUÇUK MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ ÖNGÖRÜYORUZ"

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde beklenen depreme ilişkin konuşan Erdoğan, "İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü şu anda öngörüyoruz ve bunun için boşa harcanacak bir vakit yok. Gerek deprem bölgesi gerekse diğer illerimizde olsun hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok" dedi.