Memur-Sen: Yarın, imza attıracak teklifi bekliyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin 7. Dönem Toplu Sözleşme zam teklifine ve müzakerelerin gidişatına dair basın toplantısı düzenledi. İlk aşamaya göre bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Yalçın, iktidar ve kamu işvereninden kendilerini ikna edecek bir zam teklifi gelmesini beklediklerini dile getirdi.

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerindeki 21. gün geride kalacak. Yarın kamu işvereninin son teklifini vermesiyle müzakereler sona erecek ve görüşmelerin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmadığı belli olacak. Ardından hakem kurulu süreci başlayacak.

Görüşmelerin gidişatı hakkında bilgi veren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon beklentileri, bizim tekliflerimizin doğruluğunu teyit etmiştir" derken enflasyon farkının kendilerine 'zam gibi sunulduğunu' söyledi:

"6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonrası alacağımız enflasyon farkı, zam gibi sunuluyor. Halbuki, enflasyon farkı kamu işverenin jesti değil, toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır."

"İMZA ATTIRACAK TEKLİFİ BEKLİYORUZ"

Kamu işvereninin yarın son teklifini vereceğini ve sendika olarak önemli bir karar alacaklarını belirten Yalçın, masanın 'sonuç alma kapasitesini zorladıklarını' vurguladı ve şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı sorunlarda hiçbir sorumluluğu olmayan kamu görevlileri olarak, emeğimizin iktisadi sıkılaşma politikalarının tasarruf kalemine dahil edilmesini kabul etmiyoruz. Kamu işvereni ve hükümetten yarın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen’e imza attıracak teklifi bekliyoruz."