Memur-Sen, hükümetin ikinci zam teklifini 81 ilde protesto etti: "Gerçekçi teklif bekliyoruz"

Hükümet, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini açıkladı. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. İkinci teklifin Memur-Sen 81 ilde eş zamanlı protesto düzenledi.

Memur-Sen, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifini yetersiz bularak, 81 ilde protesto düzenledi.

Ankara'daki sendika üyesi çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. "Refah payı içeren gerçekçi teklif bekliyoruz" yazılı dövizler taşıyan üyeler adına konuşan Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Memur-Sen ve 11 yetkili sendika ile 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde masaya sundukları teklife karşı, Kamu İşveren Heyetinin verdiği yetersiz teklifleri protesto ettiklerini söyledi.

Hükümetin ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25'e çıkardığını dile getiren Öylek, "Teklif, bu haliyle Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır." dedi.

Hükümetin , 2023'te enflasyonun yüzde 58 çıkacağını ve kamu görevlisinin yüzde 25 enflasyon farkı alacağını ifade ettiğini belirten Öylek, "Peki 2024 yılı için beklenti olan yüzde 33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor? Neden teklif hala beklentinin bile yakınına ulaşmıyor? Bu durum kamu işvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin teklifinin gerçekçi olmadığını söyleyen Öylek, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören bir teklif duymak istediklerini vurguladı.

"ŞEFLERİN, MÜDÜRLERİN ÜCRET SKALASI BOZULDU"

Refah payı, en düşük memur maaşında hesap hatası, emekli maaşları, seyyanen yapılan zammın emekliliğe yansıtılmaması ve kira yardımı konularındaki tekliflerinin karşılıksız kaldığını aktaran Öylek, şöyle devam etti:

"Şeflerin, müdürlerin ücret skalası bozuldu. 'Düzeltilsin' dedik, ses yok. 'Mühendisler, büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor' dedik, ses yok. 'Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor' dedik, ses yok. 'Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu, bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır' dedik, yine ses yok."

Öylek, akaryakıta ve ulaşıma gelen zamların herkesi zorladığını, emtia ürünleri ve kiralardaki artışların, geçim sıkıntılarını büyüttüğünü anlattı.

Kamu İşveren Heyetinin öngörülerinin tutmadığını ve refah payı uygulamasının şart olduğunu, hazırladıkları gerçekçi ve rasyonel tekliflere gerçekçi revizeler beklediklerini söyleyen Öylek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği 'enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz' vaadi masada hayata geçirilsin. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur, güçlü memur için de refah payı şart. Onun için Memur-Sen olarak, bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz. Alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin."

MEMURLARIN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.