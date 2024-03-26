CHP'li Ferdi Zeyrek'ten 'Manisa İttifakı' vurgusu

CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, 31 Mart seçimlerine ilişkin mesajında, "Manisa İttifakı olarak el ele verecek, kentimizi bu adaletsiz düzenden hep birlikte kurtaracağız" dedi.

BİRGÜN EGE

CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Zeyrek, gittiği her ilçede ve her kırsal mahallede yurttaşlar tarafından ilgi görüyor.

Farklı partilerden olduklarını belirten yurttaşlar, daha önceden CHP’ye hiç oy atmadıklarını ancak ilk kez Ferdi Zeyrek için CHP’ye oy atacaklarını ifade ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Ferdi Zeyrek, farklı partilerden olan vatandaşların “Bu kez oyumuz sana”, “Kurtar bizi” sözleriyle kendisine olan ilgiyi ve mevcut yönetimden kurtulma çağrısını gösteren videoyu paylaşarak, “Son 6 gün” dedi.

Zeyrek açıklamasında, “İşte Manisa İttifakı! Nereye gitsem, kiminle konuşsam “kurtar bizi” diyor. Ben de halkıma diyorum ki; Manisa İttifakı olarak el ele verecek, kentimizi bu adaletsiz düzenden hep birlikte kurtaracağız! Halkımın sırtına bindikçe binenler, hizmetsizlikte, hak yemekte önde gelenleri sırça köşklerine uğurlamak için son 6 gün” ifadelerini kullandı.