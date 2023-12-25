CHP'li Genç: Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Genç, bütçe görüşmelerine işaret ederek "Gördüğümüz tek şey faiz ve borç. Bu şekliyle bu bütçenin başarılı olması mümkün değil" dedi. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için de değerlendirmede bulunan Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerektiğini söyledi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Genç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, Irak'ın kuzeyindeki saldırılarda hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileğiyle başladı.

Devamla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2024 bütçe görüşmelerinin sonuna gelindiğini ifade eden Genç, "Kesin hesap ve bütçenin birbirinden ayrılması gerekiyordu. Bir kesin hesap komisyonu kurulmalı ve bu komisyonun başında muhalefet olmalı. Denge ve denetleme açısından bu son derece önemli. Şu anki haliyle bu bütçe tek yönlü ve sorunlu bir bütçe oluyor" dedi.

"BÜTÇEDE GÖRDÜĞÜMÜZ TEK ŞEY FAİZ VE BORÇ"

Genç, bütçede tasarrufa ve yatırıma yer verilmediğini kaydederek, "Bütçede gördüğümüz tek şey faiz ve borç. Bu şekliyle bu bütçenin başarılı olması mümkün değil. Ülkenin çok daha ciddi, ayakları yere basan bir bütçeye sahip olması gerekiyor. Bu bütçeyle bankalar ve faizle iş yapanlar mutlu olur" ifadesini kullandı.

2024 yılı bütçesinde emeklilere, öğretmenlere, çalışanlara yer verilmediğine vurgu yapan Genç, 2024 yılı bütçesine "hayır" oyu vereceklerini söyledi.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin de Genç, "Bu hafta asgari ücret görüşmeleri sonlandırılacak. 11 bin 400 lira olan asgari ücret 15-16 bin liraya çıkacak gibi görünüyor. Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı" dedi.