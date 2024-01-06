CHP'li Gökçen'den Bakan Tunç'a Seyhan Avşar sorusu: Talimatı veren Akın Gürlek mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde gazeteci Seyhan Avşar hakkında soruşturma ve gözaltı talimatı verenin Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek olup olmadığını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, gazeteci Seyhan Avşar'a açılan soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı. Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Seyhan Avşar hakkında soruşturma ve gözaltı talimatı verenin Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek olup olmadığını sordu.

Gökçen, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

1- Halk TV’nin erişim engeli getirildiği söylenen ve bu yüzden kaldırılan haberin içeriğindeki; Urfi Çetinkaya’nın adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’e ulaşmaya çalıştığının istihbarata takıldığı iddiası doğru mudur?

2- Urfi Çetinkaya’nın adamları tarafından, Adli Tıp Kurumu’ndan Çetinkaya’nın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığına dair rapor hazırlanması için 5 milyon dolar teklif edildiği iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’ye ulaşan istihbaratı yazılı tutanak haline getirip İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na iletmeyen yetkililer hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

3- Alınan istihbaratın ardından neden detaylı bir inceleme ve operasyon gerçekleştirmek yerine Akın Gürlek ve Adli Tıp Kurumu Başkanı uyarılarak operasyonun önüne geçilmiştir?

4- Bakanlığınız tarafından bu olayda fark ettiğiniz sahte resmi belge hazırlama suçu ile ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

5- Bakanlığınız tarafından daha önce de bu olaydaki gibi hazırlanan başka sahte belgeler fark edilmiş midir? Eğer fark edildi ise bu belgeler kimler tarafından hazırlanmış hangi haberlerin kaldırılmasına sebep olmuştur? Sahte belgeyi hazırlayanlar hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

6- Gazeteci Seyhan Avşar hakkında soruşturma ve gözaltı talimatını veren Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek midir?

7- Akın Gürlek’in avukatının İstanbul Adliyesi’ne giderek Avşar’ın gözaltına alınması hususunda baskı yaptığı iddiası doğru mudur?

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Seyhan Avşar’ın “Felçli” lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya’nın serbest kalması için o dönem cezaevlerinden sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair bir haber hazırladı. Haberin yayınlanmasının ardından İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı geldi.

Haberde Urfi Çetinkaya’nın adamları tarafından, Adli Tıp Kurumu’ndan Çetinkaya’nın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığına dair rapor hazırlanması için 5 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi. İstihbarata takılan bu bilgi Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bildirilmeden önce Akın Gürlek ve Adli Tıp Kurumu başkanına iletilerek operasyonun önü kesildi.

Seyhan Avşar, erişim engeli kararını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiğinde belgenin sahte olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kararda yer alan avukat ve hakim isimlerinin ve hatta dosya numarasının sahte olduğu ortaya çıktı. Avşar, Akın Gürlek ile iletişime geçtiğinde ise Gürlek “Siz kararı sosyal medyada paylaşmışsınız o karar sahte. Öyle bir hakim yok" diyerek kararın sahte olduğunu kendisi de itiraf etti.

Seyhan Avşar’ın yaşananları sosyal medya hesapları üzerinden duyurmasının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Avşar, Gürlek’in avukatının İstanbul Adliyesi’ne giderek gözaltına alınması konusunda baskı yaptığını iddia etti. Soruşturmanın başlatılmasının ardından akşam saatlerinde Avşar’ın evinin önünde polisler gelerek Avşar’ı ifadeye çağırdı.