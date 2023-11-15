CHP'li Gökçen'den Erdoğan'a "Oturmak istiyorsanız parka gidin" yanıtı: Emin misiniz?

CHP'li Gökçe Gökçen, Erdoğan'ın CHP'li vekillerin TBMM'yi terk etmeme eylemine ilişkin yaptığı "Oturmak istiyorsanız parka gidin" açıklamasına "En son parka gittiğimizde biraz rahatsız olmuştunuz, emin misiniz?” diyerek yanıt verdi.

HABER MERKEZİ

CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP milletvekillerinin TBMM’yi terk etmeme eylemine ilişkin AKP Grup Toplantısında söylemiş olduğu "Oturmak istiyorsanız parka gidin" sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan’ın sözlerine "Kendisine hatırlatalım; en son parka gittiğimizde biraz rahatsız olmuştunuz, emin misiniz?" diyerek cevap veren Gökçen, şöyle devam etti:

"Mesele yargı organları arasında bir hukuki yorum farkı olarak görülemez. Anayasa’nın 153. maddesinde açıkça belirtildiği üzere Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu düzenlemeye herhangi bir istisna getirilmiş değildir. Ne milletvekili Can Atalay bunun istisnasıdır ne de Tayyip Erdoğan. Ne norm denetimi kararları bunun istisnasıdır ne de bireysel başvuru kararları. Siz bugün Anayasa’nın bir maddesini çöpe atıyorum derseniz, bir başkası Cumhurbaşkanının yetkilerinin düzenlediği maddeyi çöpe atar, başkaları da ilk üç maddeyi çöpe atmaya kalkar. Anayasal sistem bir bütündür; delmeye kalkarsanız, bu bir kalkışmadır."

“CHP GRUBU OLARAK GENEL KURULU TERK ETMİYORUZ”

Açıklamasının devamında Yargıtay’ın Anayasa tarafından tanımlanan yetkisini aştığını belirten Gökçen, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün partilerin uzlaşması sonucunda Milletvekili Can Atalay’ı insan hakları komisyonuna seçmişti. Can Atalay hakkında verilen hukuksuz karar, TBMM Genel Kurulu'nda okunmamıştı. Şimdi Yargıtay, Meclis'in yetkisine müdahale etmeye çalışarak 'Sen nasıl milletvekilliğini düşürmezsin?' diyerek hesap soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu yüzden Meclis'i, genel kurulu terk etmiyoruz" dedi.