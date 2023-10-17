CHP'li Gökçen genç intiharlarını meclis gündemine taşıdı: "Er ya da geç bu karanlık son bulacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, genç intiharlarındaki yükselişe ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na üç soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, geçtiğimiz günlerde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrencinin üniversite yerleşkesinde bulunan yemekhanede intihar etmesinin ardından gündeme gelen genç intiharlarındaki yükselişe ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na üç soru önergesi verdi.

2021 ve 2022 yıllarındaki intihar sayılarının son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını belirten Gökçen,“Gençler her geçen gün daha derin bir umutsuzluğa sürüklenirken iktidar bu durumu düzeltecek politikaları uygulamak yerine gençlerin umutsuzluğunu derinleştirecek adımlar atmakta ısrar ediyor. Yasaklarla, baskılarla, kısıtlamalarla ve bir yandan da ekonomik krizin yarattığı imkânsızlıklarla başa çıkmaya çalışan gençler, kendilerini bir çıkmazın içinde bulduklarını dile getiriyorlar. TÜİK verilerine göre de son yıllarda 19 yaş altı intihar vakalarının da hızla arttığını görüyoruz. Tüm gücümüzle gençlerin yanındayız ve onların umutsuzluğa mahkûm edilmesine izin vermeyeceğiz. Er ya da geç bu karanlık son bulacak.” ifadelerini kullandı.