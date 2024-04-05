CHP'li Gökçen: Hatay seçiminde 1455 oyumuz yazılmadı

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "İlk günden bugüne 1455 oyumuzun hukuka aykırı şekilde vaktinde yazılmamış olduğunu tespit ettik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Murat Bakan ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Gökçen, Hatay seçimine ilişkin hukuki sürecin büyük ölçüde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"YSK'da verilecek karar Hatay halkının iradesinin yansıması için. Daha geçtiğimiz yıl sevdiklerini kaybetmiş, yıkılan binalar arasında gözyaşlarını silmeye çalışan Hatay halkının ne düşündüğünün ortaya çıkmasıdır bizim mücadelemiz. İlk gün gittiğimiz zaman Lütfü Savaş ile AKP'li aday arasında oy farkı resmi verilerde 3 bin 890 olarak görünüyordu. Bugün itibarıyla 2 bin 569'a kadar gerilemiş durumda. Bu sadece ilk itirazlar, maddi hataların düzeltilmesi başvurularıyla gerçekleşti. İlk günden bugüne 1455 oyumuzun hukuka aykırı şekilde, vaktinde yazılmamış olduğunu tespit ettik. Süreç devam ediyor."



"GEÇERSİZ OYLARIN GEREKÇESİ TUTANAĞA YAZILMADI"

Hatay Büyükşehir seçimleri için toplam geçersiz oy sayısının 38 bin 900 olduğunu söyleyen Gökçen, şunları belirtti:

"298 sayılı Seçim Kanunu'na göre bir geçersiz oy varsa o oyun neden geçersiz sayıldığının gerekçesinin tutanağa işlenmesi gerekiyor. Fakat gördük ki, Hatay'da birçok geçersiz oyun gerekçesi tutanağa yazılmamış. Geçersiz oyların sayısı, iki aday arasındaki oy farkının 15 katını geçer duruma geldi. CHP lehine ortaya çıkacak bir sonuçta oyların yeniden sayımından çekinenler, başka yerlerde kendi lehine oldukları için oyları saydırıyorlar.

"HAKKIMIZ OLANIN HATAY HALKINA İADE ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bizim burada herhangi bir siyasi müdahaleye karşı sizin göreviniz hukuka uymaktır, objektif olmaktır ve bu çifte standarda son vermektir. Geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşamış olan Hatay halkının iradesinin ortaya çıkması için, hele ki şimdiye kadar tespit ettiğimiz üzere silinen oyların CHP'ye ait olduğu ortaya çıktığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasının ve hakkımız olanın Hatay halkına iade etmesini bekliyoruz."