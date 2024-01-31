CHP'li Günaydın'dan Can Atalay açıklaması: Siyasi bir öç alma işi gerçekleştirilmekte

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının Meclis'te okunmasıyla ilgili "Hepimiz biliyoruz ki bu dava hukuki bir dava değildir. Bu dava siyasi bir davadır. Adeta sanıktan delile gitme yöntemi ile siyasi bir öç alma işi gerçekleştirilmektedir" dedi. Günaydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "partisinin afişlerinin engellendiği" yönündeki iddiasına ilişkin, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir. İYİ Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin davanın siyasi olduğunu ve sanıktan delile gitme yöntemi ile siyasi bir öç alma işinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

CHP'li Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, Başak Demirtaş'ın adaylığı ve İYİ Parti'nin "afişler engellendi" iddiası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, TBMM'nin kara bir gün yaşadığını belirterek, "Aslında hem Meclis'in kendi faaliyetleri açısından hem de Türkiye'nin kalan anayasal düzeni açısından asla onaylanamayacak, kabul edilemeyecek gelişmeleri, Meclis'te bizzat yaşadık. 14 Mayıs 2023'te milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay sürmekte olan Gezi davası çerçevesinde ortaya çıkan Yargıtay-Anayasa Mahkemesi (AYM) itişmesi kapsamında; dün Millet Meclisi'ne gelemeden milletvekilliği düşürülen bir milletvekili olarak tarihe geçti. Aslında kendi hukukunu koruyamayan Meclis de bir anlamda tarihe geçti" dedi.

"GEZİ BİR DİRENİŞTİR"

Gezi olaylarının halk protestosu olduğunu söyleyen Günaydın, "Hepimiz biliyoruz ki bu dava hukuki bir dava değildir. Bu dava siyasi bir davadır. Gezi, bir direniştir; halk protestosudur. Ortaya çıkan kamu zararı ve benzer görüntülerin yargılanan arkadaşlarımızla ilişkisine dair ne bir kanıt ne de bir tanık beyanı söz konusu değildir. Adeta sanıktan delile gitme yöntemi ile siyasi bir öç alma işi gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi ve AYM arasında kabul edilemez diyaloglar olduğunu ifade eden Günaydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargıtay'ın, TBMM Başkanı'na, 'Sen nasıl olur da benim kararımı okutmazsın' ile başlayan ve asla birbirini denetleyen ve birbirinden bağımsız erklerin yatay hiyerarşisine uymayan söylemini hatırlatalım. Peki, bu sözlere muhatap olan ve bugüne kadar bu kararı okutmayan Numan Kurtulmuş'un tavrı neydi? Numan Kurtulmuş geçmişte Mustafa Şentop'un düştüğü duruma düşmemek, Meclis'i de o duruma düşürmemek için AYM'ye başvuru sonrasında hak ihlali kararı verip, vermeyeceğini bekledi. Meclis, mahkeme kararları arasında pinpon topu gibi gidip, gelecek bir organ mıdır? Bu duruma düşmemek için okutmadı.

AKŞENER'İN "AFİŞ" AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "partisinin afişlerinin engellendiği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, Günaydın, muhalefete muhalefet etmeyi bıraktıklarını, İYİ Partinin nerede duracağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

Günaydın, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İYİ Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin, Fatih'e benzettiğin ve Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi olarak tanımladığın Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak, kendisini engellemekle itham etmek, İYİ Partinin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır. Biz buna da saygılıyız" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞI

Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Başak Demirtaş'ın aday adayı olduğu yönündeki açıklamasıyla birlikte iki parti arasında heyetler arası görüşmelerin sona erip ermediği sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz bütün siyasal partilerle basına açık, şeffaf bir ilişkiyi sürdürüyoruz. Burada bazen Meclis gündemi, Türkiye gündemi, yerel seçimler gündemi konuşuluyor. Bugün de konuşuruz, yarın da konuşmaya devam ederiz. Benzer zaman dilimlerinde kimin kiminle hangi meşru olmayan ilişkileri yürüttüğünü biliyoruz. Elbette DEM de diğer partiler gibi kendi kararlarını alır, istediği yerde adaylarını çıkartır. Biz sabırla nihai kararın oluşmasını bekleriz."

"GÜÇLÜ MUHAFELET GÖRÜLECEK"

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle bir eylem hazırlığında olup olmayacakları sorusu üzerine Günaydın, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu tutum sonrası Mecliste herhangi bir önergenin hızlandırılmasına ilişkin bir teklife olumlu bakmayacaklarını, CHP'nin çok güçlü muhalefetinin görüleceğini söyledi.

Günaydın, ayrıca iptal edilen "Anayasa mitinginin" 10 ya da 11 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını, diğer siyasi partilerin de davet edileceğini bildirdi.