CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı ile aralarında geçen "Can Atalay" görüşmesini anlattı

Partisinin Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde konuşan konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la gerçekleştirdikleri 'Can Atalay' görüşmesinin detaylarını anlattı. Günaydın, partisinin Can Atalay ile ilgili olağanüstü toplantı çağrısının reddine ilişkin Kurtulmuş'un, "Meclis'in bu konuyu çözebileceğine binde bir inansam ben çağıracağım" dediğini aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki partililerle birlikte Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gezi hükümlüsü milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısını reddettiğini anımsatan Günaydın, Kurtulmuş ile karar öncesi aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı.

Günaydın, Numan Kurtulmuş'un kendisine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmayı rutine dönüştürmemek gerektiğini söylediğini aktardı.

Günaydın, Kurtulmuş'un "Meclis'in bu konuyu çözebileceğine binde bir inansam ben çağıracağım" dediğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye etmemesiyle ilgili genel görüşme yapılması istemiyle Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yapmıştı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise başvuruya, "Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanı'nın doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir" diyerek yanıt vermişti.