CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı ile aralarında geçen "Can Atalay" görüşmesini anlattı
Partisinin Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde konuşan konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la gerçekleştirdikleri 'Can Atalay' görüşmesinin detaylarını anlattı. Günaydın, partisinin Can Atalay ile ilgili olağanüstü toplantı çağrısının reddine ilişkin Kurtulmuş'un, "Meclis'in bu konuyu çözebileceğine binde bir inansam ben çağıracağım" dediğini aktardı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki partililerle birlikte Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.
Ziyaretinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gezi hükümlüsü milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısını reddettiğini anımsatan Günaydın, Kurtulmuş ile karar öncesi aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı.
Günaydın, Numan Kurtulmuş'un kendisine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmayı rutine dönüştürmemek gerektiğini söylediğini aktardı.
Günaydın, Kurtulmuş'un "Meclis'in bu konuyu çözebileceğine binde bir inansam ben çağıracağım" dediğini de sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye etmemesiyle ilgili genel görüşme yapılması istemiyle Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yapmıştı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise başvuruya, "Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanı'nın doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir" diyerek yanıt vermişti.
CAN ATALAY DAVASI
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.
Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.
Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ İHLAL KARARI
Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.
Yapılan ikinci başvuruda yüksek mahkeme, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.
"Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği" sonucuna varan Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.
Yerel mahkeme dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Atalay ile ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar vermişti.