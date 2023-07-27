CHP'li Gürer: Köylüler, köyden arazilerine gidiş yolu istiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1931-2013 yılları arası kullandıkları demiryolu geçidi kapatılınca köyden arazilerine gidecek yolları ortadan kalkan Ulukışla’nın Güney köyündeki köylülerin “Tren yoluna geçit açılmasını bekliyoruz” diyerek talepte bulunduklarını söyledi. Gürer, “Vatandaş, tarlasına, bağına bahçesine geçemiyor. Güney köyünün ulaşım sorununun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Köylüler, köyden arazilerine gidiş yolu istiyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Ulukışla’nın Güney köyünü ziyaret etti.

Gürer’e, 1931 yılından 2013 yılından bu yana tren yolu geçidinin kapalı olması nedeniyle yaşadıkları ulaşım sorununu anlatan köylüler, 10 yıldır çalmadık kapı bırakmadıkları halde, mağduriyetlerinin giderilmediğini belirtti.

Gürer, geçtiğimiz yıllarda treni durdurarak eylem yapan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerinden söz aldıkları belirtilen çiftçilere verilen sözlerin unutulduğunu ifade ederek köylülerin “Tren yoluna geçit açılmasını bekliyoruz” diye talepte bulunduklarını aktardı.

Gürer, “Vatandaş, tarlasına, bağına bahçesine geçemiyor. Güney köyünün ulaşım sorununun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Köylüler, köyden arazilerine gidiş yolu istiyor” dedi.

10 YILDIR GEÇİT YOK

Köylüler adına taleplerini dile getiren Güney Köyü Muhtarı Adnan Dilmen, 1931 yılında açılan demiryolunun, köy yerleşim alanı ile tarım alanlarını birbirinden ayırdığını belirterek, “2013 yılına kadar kullandığımız demiryolu yaya geçidi, bu tarihten itibaren kapatıldı. Ancak alternatif bir çözüm yolu da üretilmedi. Evlerimizle; tarlamız, bağımız, bahçemiz arasında kalan demiryolu geçidi kapalı olduğu için mağduriyet yaşıyoruz. Biz tarlamıza, bağımıza, bahçemize nasıl gideceğiz, bize bir çözüm bulunmalı diyerek başvurduğumuz tüm yetkililerden bir sonuç alamadık. Yol kesip treni durdurduk, milletvekillerine başvurduk, başkanlara başvurduk, Devlet Demiryolu Genel Müdürüne dururumuzu anlattık ama yine de derdimize bir çare bulamadık” diyerek, köy halkı adına yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

“MECBUREN GEÇİYORUZ”

Demiryolu geçidi kapalı olmasına rağmen mecburen geçiş yaptıklarını söyleyen köy muhtarı Adnan Dilmen, “Yasak olmasına rağmen geçiyoruz, başka çaremiz yok. Aksi taktirde bağımıza, bahçemize, tarlamıza nasıl gideceğiz. Karşıda 6 bin dönüm tarım arazimiz var” diye konuştu.

Dilmen, bir an önce tarım arazileri ile köy yerleşim alanını ikiye bölen demiryoluna bir geçit yapılması gerektiğini de ifade etti.

Köylülerin taleplerini dinleyen Gürer ise toplulaştırma yapılan yerlerde, yolun bile unutulduğunu duyduklarını ancak Güney köyünde yaşanan mağduriyet gibi sorunla daha önce karşılaşmadıklarını belirtti.

“KÖYLÜ TARLASINA NASIL GEÇECEK?”

Tarlasına, bağına, bahçesine geçiş yapamayan köylülerin haklı taleplerinin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğine değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Buraya bir an önce geçit yapılarak mağduriyet giderilmelidir. Köylü, arsasına, tarlasına, bağına bahçesine nasıl gidecek?” diye sordu.

ÖNEMLİ SORUN

Gürer, bölgenin çok farklı sorunlarının olduğunu ancak ulaşım ve can güvenliği açısından önemli görülen bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.