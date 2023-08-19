CHP'li İlgezdi: AKP döneminde boşanmalar 2,2 kat arttı

CHP'li İlgezdi, 2008 yılında 1 milyon 359 bin 233 kişinin boşandığını, boşanan çiftlerin sayısının 2022 yılında 2,25 kat artarak 3 milyon 59 bin 626’ya yükseldiğini belirterek, AKP insanları işsiz bıraktıkça, ekonomik krizler ve geçim sorunları nedeniyle gençlerimiz evlenemiyor, evlenenler ise bu geçim derdinde boşanmak zorunda kalıyor. İktidar gençlerimizin hayalleri ile birlikte yuvalarını da yok ediyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklama ile AKP dönemindeki boşanma oranlarına dikkat çekerek iktidarı eleştirdi.

TÜİK’in resmi verilerine göre 2008 yılında 1 milyon 359 bin 233 kişinin boşandığını ve bu rakamın 2022 yılında 2,25 kat artarak 3 milyon 59 bin 626’ya çıktığını aktaran İlgezdi, "Boşanmalar hızla artıyor. 2008 yılında tüm evlenebilir nüfusun yüzde 2,5’i boşanmışken bu rakam 2022 yılında yüzde 4,5’i geçmiş durumda. İnsanlar geçinemedikleri için boşanmak zorunda kalıyor. İktidarın yarattığı derin ekonomik kriz, işsizlik insanların umutları ile birlikte yuvalarını da yıkıyor" diye konuştu.

İlgezdi, açıklamalarına şöyle devam etti:

"2008 yılında yaklaşık 14,5 milyon kişi hiç evlenmemişken, 2023’te bu sayı 4,5 milyon artarak 19 milyonu geçti. Yurttaşlarımız evlenemiyor. Bu iklimi yaratan iktidarın yöneticileri ise işsizliğe ve ekonomik yoksunlukları daha da artırarak insanların evlenmelerinin önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Evli sayısı 2022’ye geldiğimizde 2008’e göre yüzde 3 azalarak, 61,27’ye geriledi. Tablo çok açık: AKP iktidarında hiç evlenmeyenlerin ve boşananların sayısı ciddi şekilde artarken, evli kalanların sayısı oransal olarak azalıyor. En az 3 çocuk diyen iktidar, çiftlerin evlenmelerine, evlenenlerin de mutlu olmalarına ve evliliklerini devam ettirmelerine engel oluyor."