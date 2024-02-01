CHP'li Karabat: Depremzedelere bir yılda 319 bin konut verilecekti, ortada biten konut yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bir sene önce Maraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere 1 yılda 319 bin konut teslim edilme sözü verildiğini ancak hiçbir konutun tamamlanmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidarın 6 Şubat 2023'te Maraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından verdiği ancak tutmadığı konut sözlerini değerlendirdi.

Mayısta yapılan seçimlere bir ay kala AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yapma sözü verdiğini hatırlatan Karabat, daha sonra 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu açıklandığını belirtti.

Karabat, şubat ayı içinde yerel seçim malzemesi olarak 20-30 bin civarında konut teslim edileceğini söyledi.

"İNŞAATI BİTEN TEK BİR KONUT YOK"

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum'un, Çevre ve Şehircilik Bakanı iken 100 bin konut projesi sözü verdiğini, yurttaşların 250-300 bin TL’ye konut almayı beklerken bu konutların fiyatlarının 4 milyon TL'ye çıktığını vurgulayan Karabat, inşaatı biten bir konut bile olmadığını ifade etti.

"DEPREMZEDELERİ YARDIMA MUHTAÇ BIRAKTILAR"

Özgür Karabat, "Depremzedelere satılacak olan deprem konutlarının fiyatları, ödeme planları henüz belli değil. İstanbul’da yaratılan mağduriyetin bir benzeri deprem bölgesinde de yaşanacak. Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP yönetimi, depremzedelerin umutlarıyla oynamış, onları yardıma muhtaç bırakmışlardır" ifadelerini kullandı.