CHP'li Karabat'tan Kurum'a gönderme: "Hesap makinesini eline alsın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Demokrasiye saygımız sonsuzdur. Vatandaşın bir oyunun kutsal olduğunu bilerek hareket ederiz. Bizim için partimize oy vermiş, vermemiş olmaz. Bizim için vatandaşın partilisi olmaz. Bizim için Büyükçekmeceli, İstanbullu, Türkiye Cumhuriyeti şemsiyesi altında yaşayanlar olur. Depremde bize oy vermediler diye kimseye hizmet etmemezlik etmeyiz. Böyle bir kör vicdana sahip olmayız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ltanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Karabat'ın yanı sıra; CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, 24.Dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İlçe Yönetimi ve partililer de bulundu.

Toplantıda konuşan Karabat, şunları söyledi:

"HASAN AKGÜN, CUMHURİYET'İ KURANLARA AİT BÜTÜN DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYOR"

"Başka bir ilçe var mıdır ki yoldan geçerken çatıların kiremitlerini göresiniz? Başka bir ilçe var mıdır ki sokaklarını gezerken başınızı kaldırdığınızda yüksek apartmanlar olmasın ve emsale uygun yapıların arasında, geniş sokaklarda mavi gökyüzünü göresiniz? İşte Büyükçekmece böyle bir ilçe. Gerçekten burası mutlu insanların kenti. Büyükçekmece'ye Hasan Akgün ve sosyal belediyecilik anlayışı sahip çıkıyor ama Hasan Akgün sadece Büyükçekmece'ye değil, bir anlayışa da sahip çıkıyor. Hasan Akgün, Cumhuriyet'i kuranlara ait bütün değerlere sahip çıkıyor.

"ELİNİZDEN TUTAN MI VAR? HAZİNE DE SİZDE, BÜTÇE DE SİZDE"

Acemi bir belediye başkan adayı var. Bir açılış yapıyor, nerede açılış yaptığını bilmiyor. Program öneriyor, önerdiği programın bütçesinin büyükşehir bütçesinin yarısı olduğunu bilmiyor. Buradan sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na; büyükşehir belediye başkan adayınız emeklilere 2 bin 500 lira vermekten bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, elinizden tutan mı var? Hazine de sizde, bütçe de sizde. Emeklilere 2 bin 500 değil, 5 bin verin; destekliyoruz. Bunu yaparken büyükşehir adayınız da bunun bütçesini bilsin, hesap makinesini eline alsın.

"BİZİM İÇİN PARTİMİZE OY VERMİŞ, VERMEMİŞ OLMAZ"

Türkiye'yi, İstanbul'u, Büyükçekmece'yi kim yönetirse yönetsin seçilen kişilerin başımızın üstünde yeri var. Demokrasiye saygımız sonsuzdur. Vatandaşın bir oyunun kutsal olduğunu bilerek hareket ederiz. Bizim için partimize oy vermiş, vermemiş olmaz. Bizim için vatandaşın partilisi olmaz. Bizim için Büyükçekmeceli, İstanbullu, Türkiye Cumhuriyeti şemsiyesi altında yaşayanlar olur. Depremde bize oy vermediler diye kimseye hizmet etmemezlik etmeyiz. Böyle bir kör vicdana sahip olmayız."