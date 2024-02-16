CHP'li Karaca: Erdoğan talancı şirketlere gösterdiği hoşgörüyü emekliden esirgiyor

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bütçeyi zorladık' diyerek açıkladığı emekliye 3 bin liralık bayram ikramiyesi kararına tepki gösterdi. "Erdoğan talancı, yabancı şirketlere gösterdiği hoşgörüyü emekliden esirgiyor" diyen Karaca, söz konusu rakamın emeklinin soluk almasına bile yetmeyeceğini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emekliye bayram ikramiyesi 'zammına' tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı açıklamada, 3 bin liralık zammın lütuf olarak görüldüğünü kaydeden Karaca, "Erdoğan talancı, yabancı şirketlere gösterdiği hoşgörüyü emekliden esirgiyor" dedi.

Her geçen gün artan yoksulluk verileri ve enflasyon rakamlarına vurgu yapan Karaca, "Daha adil ve kapsayıcı bir yaklaşımla emeklilerimizin yılların emeğini onurlandıracak, refahını artıracak gerçekçi bir ekonomik katkının gerektiği açıktır" ifadesini kullandı.

Karaca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan talancı, yabancı şirketlere gösterdiği hoşgörüyü emekliden esirgiyor.

Emeklilere yönelik 3 bin TL'lik ikramiyeyi lütuf olarak gören Erdoğan’ın, yakın zamanda İliç’te insanın ve doğanın canına okuyan şirketin milyonlarca dolarlık borcunu silmesinden de anlıyoruz ki tercihi kendi halkı değil; talancı, yabancı sermeye…

"ANLIK BİR SOLUK ALMAYA BİLE YETMEYECEK"

Bu tutumla Erdoğan’ın devletin kaynaklarını nasıl dağıttığını gözler önüne seren bir hakikatin parçası olduğunu anlamamız gerekiyor.

Bu 3 bin TL, ülkenin yüksek enflasyonu, artan yokluk ve derinleşen yoksulluğunda genel ekonomik şartların adaletsiz baskısını yaşayan emeklilerimizin günlük yaşam mücadelelerinde anlık bir soluk almaya bile yetmeyecek.

Daha adil ve kapsayıcı bir yaklaşımla emeklilerimizin yılların emeğini onurlandıracak, refahını artıracak gerçekçi bir ekonomik katkının gerektiği açıktır."