Erdoğan açıkladı: Emeklilere 3 bin TL ikramiye verilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da konuştu. Emekliler için 'bütçeyi zorladıklarını' savunan Erdoğan, Ramazan Bayramında 3 bin TL ikramiye verileceğini açıkladı. Ordu'nun pek çok ilçesine doğalgazın kendi dönemlerinde verildiğini de belirten Erdoğan "Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da düzenlenen miting ve aday tanıtım toplantısında konuştu.

Merkezi yönetim bütçesini hazırlarken toplumun tüm kesimlerinin satın alma güçlerini gözettiklerini savunan Erdoğan, ortaya çıkan dengesizlikleri de telafi etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Erdoğan, Ramazan Bayramında emeklilere verilecek ikramiyelerde 'bütçeyi tekrar zorlama pahasına' düzenlemeye gidileceğini ve emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı.

"HİZMETTE YARIŞACAK PARTİ GÖREMİYORUZ"

Ordu'nun yapacağı tarihi sıçramayı kimsenin engelleyemeyeceğini söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı ne de bugünün CHP'si gibi yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Herhalde milletimiz bizi kara kaşımız, kara gözümüz nedeniyle her seçimden birinci çıkarmıyor. Bizimle hizmette, projede yarışacak bir parti göremiyoruz.

'EN KÜÇÜK BİR ZAFİYETE İZİN VERMİYORUZ'

Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok. Ülkemizin her gündemi, bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü sorumluluğumuzdur. Depremden teröre, en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz. Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Biri 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim' diyor. Bizim onlarla işimiz yok."

ÇÖKEN SAHİL YOLU İLE ÖVÜNDÜ

Merkezi iktidardan yardım almak için belediyelerin aynı partide olması gerektiğini savunan Erdoğan, kasım ayında çöken ve kabararak denizle birleşen sahil yolu projesini yapmakla övündü:

"Biz seçimi kazanınca şunu söyleyeceksiniz. Hükümet AK Parti'de, Cumhurbaşkanı öyle. Belediyede de AK Partili belediyeler olduğunda Ordu'nun kılına zarar gelmez. Samsun ile Hopa'yı birbirine bağlayan sahil yolunu kim yaptı?"

DOĞALGAZ TEHDİDİ

Ordu'nun pek çok ilçesine doğalgazın kendi dönemlerinde verildiğini belirten Erdoğan "Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok" dedi.

Erdoğan, hayat pahalılığı sorununun çözülmesi halinde diğer alanlarda da hızlı düzelmelerin yaşanacağını ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ordu'da AKP'nin gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.