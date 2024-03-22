CHP'li Karasu, Meclis'e taşıdı: 'İthal' mobilyalarla dekorun faturası ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun danışmanı Murat Gül hakkındaki DHMİ’deki odasını ithal mobilyalarla dekore ettirdi” iddiasını Meclis'e taşıdı. Karasu dekorun faturasını paylaşırken, Bakan Uraloğlu önergeye yanıt vermedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun danışmanı ve DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül’e yönelik “DHMİ’deki odasını ithal mobilyalarla dekore ettirdi” iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Gül’ün, DHMİ Genel Müdürlüğü’ne fatura ettirdiği 12 kalem ürün toplam 370 bin TL tuttu. KDV ile birlikte müdürlüğün kasasından 419 bin 842 TL çıktı.

Bakan Uraloğlu’na “Tadilat işi ne zaman başladı, hangi işlemler yapıldı, ne kadar harcama yapıldı, bu harcama hangi bütçeden karşılandı? Bu gereksiz ve fuzuli harcamalar konusundaki görüşünüz nedir?” diye soran Karasu’ya, Bakan Uraloğlu cevap vermeyerek soruları yanıtsız bıraktı.

FATURA ORTAYA ÇIKTI

Ancak bu süre içinde, “DHMİ’deki odasını ithal mobilyalarla dekore ettirdi” iddiasına ilişkin fatura ortaya çıktı.

Gül’ün, DHMİ’de kendisine tahsis edilen oda için aldığı mobilyaların toplam tutarı 400 bin TL’yi aştı. Faturada yer alan kalemlerde dikkati çekici ürünler yer aldı. Toplam 12 kalemden oluşan ürünler arasında, çelik kasa, şifrematik, özel dolap, ahşap kapı da yer aldı.

Ürünlerden bazıları ve fiyatları faturaya şu şekilde yansıdı:

Toplantı Masası: 32 bin 200 TL

Çalışma Grupları: 92 bin 280 TL

Misafir Koltuğu (4 Adet): 43 bin 180 TL

Çelik Kasa: 4 bin 260 TL

Şifrematik: 2 bin 500 TL

Lambriler: 70 bin 500 TL

Toplam: 419 bin 842 TL