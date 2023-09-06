CHP'li Kasap: Kütahya’nın Emet ve Hisarcık bölgeleri arsenikli su içmeye devam ediyor

CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın Emet ve Hisarcık bölgelerinde birçok köyün arsenikli su kullanmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ve Hisarcık bölgelerindeki birçok köyün arsenikli su kullanmak zorunda kaldığını belirtirken “Uzun yıllardır tüm uyarılarımıza rağmen bölge halkı zehirlenmeye devam ediyor” dedi.

Bölge halkının ve bölgede Eti Bor işletme Fabrikası ve diğer fabrikalarda çalışan birçok kişinin ve işçinin verdiği tahlillerde arsenik oranının referans aralığı 0-35 olmasına rağmen değerlerin 900’ü aşkın, yani normal değerlerinden yaklaşık 30 kat yüksek çıktığına dikkat çeken Kasap, “Uyarılarımıza rağmen bölge halkı zehirlenmeye devam ediyor” dedi.

"HALK ZEHİRLENMEYE MAHKUM EDİLİYOR"

Bölge halkının yıllardır yüksek oranda arsenik içerdiği bilinen bu suyu kullanmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Kasap, “Buradaki halk, kanser ve arsenik zehirlenmesine maruz kalmakta. Kütahya'mızın Emet ve Hisarcık ilçeleri yıllardır arsenikli su içmeye, zehirlenmeye mahkum ediliyor. 2023'de sağlıklı bir çevrede yaşamak, sağlıklı su içmek herkesin hakkı olmalı. Kütahya bunu hak etmiyor" dedi.

"Belediye, Kaymakamlık, Kütahya Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanının gerekli hassasiyeti göstererek bu sorunu artık çözmeli" diyen Kasap, yetkilileri göreve çağırdı.