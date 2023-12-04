CHP'li Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklayacak

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yarın (5 Aralık Salı) CHP İl Başkanlığı'nda Bursa Büyükşehir aday adaylığını açıklayacak.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de aday adayı olma kararı aldı.

Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını CHP Bursa İl Başkanlığı'nda duyuracak.

Eski Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey yarın (5 Aralık Salı) saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Bursa'da İYİ Parti aday çıkarmamış,CHP'nin adayı olan Bozbey ise yüzde 47 oy almıştı. Cumhur İttifakı'nın desteklediği aday Alinur Aktaş oyların yüzde 49.6'sını alarak belediye başkanı seçilmiş.

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Mustafa Bozbey ilk olarak, 18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP’den Nilüfer Belediye Başkanı seçildi. Bozbey, 28 Mart 2004 seçimlerinde CHP'den seçim yarışına girerek bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanı oldu ve Bursa'da merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk isim oldu. Bozbey 2009 ve 2014 yılı seçimlerinde de belediye başkanlığını kazandı. 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı olan Bozbey, yüzde 47,03 oyla ikinci sırada kaldı. Seçimi AKP'li Alinur Aktaş yüzde 49,62 oyla kazanmıştı.