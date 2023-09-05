CHP'li Özel'den 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Özgüvenim, inancım, kararlılığım var

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna, "Bu işin sonunda bir adaylık olursa o özgüvenim, inancım, kararlılığım var. Adaylık noktasında kem küm ediyor değilim ama bir süreç var ve tamamlanması gerekiyor" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP Genel Başkanlığı’na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel, "Ben burada adayım desem hem partiye, hem kamuoyuna hem de birlikte yol yürüdüğümüz insanlara ve başta genel başkana karşı şu anda bunu buradan açıklamak doğru olmaz. Süreci tamamlayacağım, tutum belgesini açıklayacağız. Bir eş zamanlılıkla belki bir basın toplantısıyla, belki kadrolarımızla birlikte" dedi.

"GENEL BAŞKAN TELEVİZYONDAN DUYMAYACAK"

Özel, şöyle devam etti: "Önce tutum belgemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Daha sonra aday olacağımız sırada, önceden benim sözüm var. Önce aileme, sonra genel başkana haber vereceğim. Yani genel başkan televizyondan duymayacak. Ondan sonra da kurultayla ilgili gerekli süreci başlatacağız."

"28’inde hiç niyetim yoktu" diyen Özel, "Haziranın ortasına geldiğimizde partinin hiçbir şey yokmuş gibi davranmasının seçmene büyük bir haksızlık olduğunu gördüm. Partimizin özeleştiri yapmamasını büyük bir haksızlık olarak gördüm. Partimizin bir yenilenme, değişim meselesine geçmemesinin seçmeni kaybettiğini gördüm. Partide de, ülkede de işlerin iyi gitmediğini gördüm. Orada sorumluluk üstlenebilirim dedim. Yaşadığımız süreç beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda bir adaylık olursa da o özgüvenim, inancım, kararlılığım var. Adaylık noktasında kem küm ediyor değilim ama bir süreç var ve tamamlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY İLE YARIŞABİLİRİZ"

Özel, şöyle devam etti: "Görüşmemiz gereken herkesle görüşüyoruz. Başta genel başkanımız, partimizin kadrolarını asla incitmemeye, üzmemeye çalışıyoruz. İnsan baba evini yakıp yıkmaz, bazıları benim yaptığım görevleri yapıp partiden gitti. Yenmek, yenilmek değil. Biz kurultayda Kemal Bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki “Kemal beye ihanet mi ediyorsun?”. Kemal Bey'in başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım. Kemal Bey'in başarısı için, en yakını kimse en yakını kadar inandım."

"Kemal Bey “Bu kürsüde son kez sesleniyorum, bir yolculuğa çıkıyorum” dedi. Babam gibi hissettiğim bir insana tutamadım kendimi ağladım" diyen Özel, şunları ifade etti:

"'Ağlıyordun, aday olamazsın' diyorlar. Ben üç kez ağladım siyasette. İmamoğlu, İstanbul’u kazandı. 19 gün sandık üstünde yattık. Haber geldi mazbatayı veriyorlar, oradan İBB’ye. Balkona çıktım, bir gürültü başladı. İzmir Marşı çalıyor, İmamoğlu arabadan indi. O anı gördüm hüngür hüngür ağladım. Kemal Bey adaylığını açıkladı, tutamadım kendimi ağladım. Bir de Soma Davası bitti, büyük haksızlık yaptılar kapının önünde ağladım."

'PERİNAZ MAHPEYKER' YORUMU

Perinaz Mahpeyker Yaman’ın danışman olarak atanmasına da değinen Özel, şunları söyledi:

"Son danışman Atatürk’e, CHP’ye, Genel başkana dil uzatmış. Kabul edilemez bir hata var ve bu çok büyük bir yapısal soruna denk geliyor. Kayıt dışı siyaseti reddediyorum. Siyaset seçilmişlerle yapılır. Demokrasi seçilmişlerin ülkeyi yönetmesi, kurumları, kurulları yönetmesidir."

İYİ PARTİLİ BEKER'E YANIT

Beker, dün TV100'de katıldığı programda, "Eğer bir seçim işbirliği olacaksa kesin ve kesin Ankara İYİ Parti'ye verilmeli. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir, İYİ Parti'nin adayı olur. Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını. Şimdi diyor ki 'Ben CHP'den adayım.' Diyelim ki olmadı Mansur Yavaş. Yarın da mesala 'Ben aday değilim' dedi. Yani CHP'de de İYİ Parti'de de aday olmayacak mı Ankara'da?" ifadelerini kullanmıştı.

Beker'in açıklamalarını değerlendiren Özel, "Adnan Bey'in ifadelerini vatandaşlarımız değerlendirir. Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok. İşimiz iktidara muhalefet etmek" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Biz seçimden sonra hem CHP hem Millet İttifakı olarak sağlıklı bir özeleştiriyi yapmalı, CHP de kendi özeleştirisini yapmalı, vatandaşın karşısına çıkmalı... Sağlıklı özeleştiri olmazsa Adnan Beker'in sanki bir kahvenin köşesinde askerlik arkadaşlarıyla öyle kayda alınmayan bir değerlendirme yapıyormuşcasına özensiz değerlendirmeler yaparız. Ona öyle sözler söylenir, öyle sorular sorulur ki ya da öyle ifadeler kullanılır ki geçmişte oturmuş kalkmış; vatandaşın karşısına gidip oy istemiş insanlara yakışmaz."