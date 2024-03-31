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CHP'li Özgür Çelik'ten İstanbullulara çağrı: Oy sayımı için okullara

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 17.00 itibariyle sandıkların kapanmasının ardından tüm İstanbulluları oy sayımına çağırdı.

Yerel Seçim 2024
  • 31.03.2024 17:19
  • Giriş: 31.03.2024 17:19
  • Güncelleme: 31.03.2024 17:28
CHP'li Özgür Çelik'ten İstanbullulara çağrı: Oy sayımı için okullara
Fotoğraf: ANKA

11 milyonu aşkın seçmen İstanbul'da sandık başına gitti. İstanbul genelinde kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmen için kurulan 33 bin 328 sandıkta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımları başladı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sandıkların kapanmasına 1 saat kala X hesabından çağrıda bulunarak tüm İstanbulluları oy sayımına çağırdı.

Çelik, "Değerli İstanbullular, oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Tüm İstanbulluları oy sayımları sırasında sandık görevlilerimizle birlikte müşahit olarak sayım döküm işlemlerini takip etmeye davet ediyorum. Müşahit kartlarını okul sorumlularından alabilirsiniz. İstanbul’a hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

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