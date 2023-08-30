CHP'li Özgür Özel: Bu yasağı tanımıyoruz, laikliği savunuyoruz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valiliği'nin alkol satışıyla ilgili genelgesine ilişkin, "Bu bir hatırlatma metni değil, açıkça genelgeyle getirilen bir yaşam tarzı ayrıştırmasıdır. Yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine çok net ve cesaretle sahip çıkacağız. Yok hükmünde olan bu yasağı tanımıyoruz, anayasayı, laikliği ve tüm yaşam biçimlerine saygıyı savunuyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valiliği'nin alkol satışıyla ilgili genelgesine ilişkin, "Bu bir hatırlatma metni değil, açıkça genelgeyle getirilen bir yaşam tarzı ayrıştırmasıdır. Yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine çok net ve cesaretle sahip çıkacağız. Yok hükmünde olan bu yasağı tanımıyoruz, anayasayı, laikliği ve tüm yaşam biçimlerine saygıyı savunuyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, içki tüketimine ilişkin bir genelge yayımlamış ve halka açık alanlarda içki tüketiminin yasaklandığını duyurmuştu. Valilik daha sonra "Bu hatırlatma genelgesini yayınlamamızda, ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur" açıklamasını yapmıştı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada genelgenin yaşam tarzı ayrıştırması olduğunu belirtti. Özel'in açıklaması şöyle: "Bu bir hatırlatma metni değil, açıkça genelgeyle getirilen bir yaşam tarzı ayrıştırmasıdır. Yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine çok net ve cesaretle sahip çıkacağız. Yok hükmünde olan bu yasağı tanımıyoruz, anayasayı, laikliği ve tüm yaşam biçimlerine saygıyı savunuyoruz."

Bu bir hatırlatma metni değil, açıkça genelgeyle getirilen bir yaşam tarzı ayrıştırmasıdır.



Yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine çok net ve cesaretle sahip çıkacağız.



Yok hükmünde olan bu yasağı tanımıyoruz, anayasayı, laikliği ve tüm yaşam biçimlerine saygıyı savunuyoruz. https://t.co/SzhQccvRQC

— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 30, 2023