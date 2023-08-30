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Sol Parti'den içki yasağı açıklaması: Yürütülen şeriat provalarına karşı laikliğe sahip çıkıyoruz

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, içki yasağına yönelik tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada yaşam tarzına gerici müdahalede bulunulduğu vurgulanırken “Yürütülen şeriat provalarına karşı laikliğe sahip çıkıyoruz” denildi.

Güncel
  • 30.08.2023 19:04
  • Giriş: 30.08.2023 19:04
  • Güncelleme: 30.08.2023 19:09
Kaynak: Haber Merkezi
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Sol Parti'den içki yasağı açıklaması: Yürütülen şeriat provalarına karşı laikliğe sahip çıkıyoruz

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, içki yasağına yönelik tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada yaşam tarzına gerici müdahalede bulunulduğu vurgulanırken “Yürütülen şeriat provalarına karşı laikliğe sahip çıkıyoruz” denildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Ülkemizi uluslararası uyuşturucu çetelerinin merkezi haline getiren, İstanbul Sözleşmesini uygulamayıp kadına yönelik şiddeti teşvik eden, on binlerce genci, kadını ve kız çocuğunu tarikat cemaat ağı içerisinde istismar edenlerin aldığı bu kararın karşısındayız.”
Temel hak ve özgürlüklere yönelik genelge olamayacağı, konunun kanunlarla ilgili olacağı vurgulanan açıklamada “Bu karar, idari bir karar değil, siyasal İslamcı faşist iktidar blokunun laikliğe ve yurttaşların yaşam tarzına yönelik doğrudan bir saldırdır. Bu saldırının karşısında hayatın her alanında laik, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz!” denildi. 

Açıklamada genelgenin iptaline yönelik hukuki girişimde bulunulacağı belirtildi ve yurttaşlara karara karşı birlikte durma çağrısında bulunuldu. 

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