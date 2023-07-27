CHP'li Öztrak: Merkez Bankası, milyonları çift haneli enflasyonla ezmeye devam edecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir” açıklamasını yaptı.