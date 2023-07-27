CHP'li vekiller, direnişe destek için Akbelen'e gidiyor: Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve yaklaşık 15 milletvekili, üç gündür direnişin sürdüğü Akbelen Ormanı'na giderek yurttaşlara destek verecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akbelen'e gitmesi bekleniyor.

birgun.net

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda yeniden ağaç kesiminin başlaması üzerine başlayan direniş sürüyor.

Yurttaşlar, jandarma eşliğinde bölgeye gelen şirketin ağaç kesimine karşı 3 gündür mücadele ediyor. Ülke geneline yayılan protestolara ve bölge halkının tüm itirazlarına rağmen Akbelen Ormanı 3 gündür tahrip ediliyor.

Çok sayıda demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve çok sayıda yurttaş, yöre halkına destek olmak için bölgede bulunuyor.

Son olarak CHP'li vekiller de Akbelen direnişine destek olmak için bölgeye gidecek.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve yaklaşık 15 milletvekili, bölgeye giderek direnenlere destek olacak.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Akbelen'e gitmesi bekleniyor.